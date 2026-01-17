自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（直擊）台灣下雨了！RAIN跑步機搬上小巨蛋 半裸狂噴汗啊嘶～

RAIN上半場幾乎都裸上身，突然可以理解李孝利為何叫他不要脫，因為目光都會集中在他身上。（記者王文麟攝）RAIN上半場幾乎都裸上身，突然可以理解李孝利為何叫他不要脫，因為目光都會集中在他身上。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕小巨蛋下起雨！韓流天王RAIN暌違20年二度攻蛋，今天（17日）開場就把跑步機搬上舞台，半裸展現驚人的八塊腹肌，完全看不出來已經43歲。

RAIN的汗狂流到胸肌之間，實在相當性感。（記者王文麟攝）RAIN的汗狂流到胸肌之間，實在相當性感。（記者王文麟攝）

RAIN不愧是行走的費洛蒙，整場演出有三分之二的時間都裸上身，跳得全身都是汗，完美身材讓全場粉絲看好看滿。他透露，一大早起床就跑去運動，接著吃了沙拉，不過天王難得來台，還是不敵美食誘惑，笑說因為吃沙拉不飽，又吃了牛肉麵，實在太好吃了。

RAIN身材真的夭壽讚。（記者王文麟攝）RAIN身材真的夭壽讚。（記者王文麟攝）

今天開場一連帶來《GANG》、《I'm Coming》以及代表作《躲避太陽的方法》，接著他以中文打招呼：「好久不見！台北歌迷，我愛你們！」他表示中文練了很久，真的很想念大家，「接下來有兩個小時的時間，『你們』跟『我』一起玩！」

RAIN把跑步機搬上小巨蛋，性感十足。（記者王文麟攝）RAIN把跑步機搬上小巨蛋，性感十足。（記者王文麟攝）

「準備好了嗎！」RAIN再度以中文向粉絲喊話，並詢問：「我的發音怎麼樣？還可以嗎？」他希望能跟大家一起跳舞，就算只拍手也沒關係，希望大家一起同樂。RAIN也提醒粉絲，隨時可能會下台與大家互動，「但你們絕對不能從位子上站起來、離開喔！」並學口譯用中文叮嚀粉絲：「知道了嗎！」

RAIN盡全力跳舞絕對不「划水」。（記者王文麟攝）RAIN盡全力跳舞絕對不「划水」。（記者王文麟攝）

前面是宛如潘若迪一樣的有氧老師，在演唱《Switch to me》前卻變成音樂老師，光是一句歌詞「拜託換成我」就教了好久，還盯現場粉絲：「你們那麼快就忘了？！我相信你們喔！」整整唱了一小時，RAIN唱完第9首歌《LOVE STORY》，終於穿上高領黑色透膚背心，比沒穿還要凸顯身材。

RAIN拿下墨鏡露出笑眼，實在有夠可愛。（記者王文麟攝）RAIN拿下墨鏡露出笑眼，實在有夠可愛。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中