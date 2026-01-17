（直擊）台灣下雨了！RAIN跑步機搬上小巨蛋 半裸狂噴汗啊嘶～

RAIN上半場幾乎都裸上身，突然可以理解李孝利為何叫他不要脫，因為目光都會集中在他身上。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕小巨蛋下起雨！韓流天王RAIN暌違20年二度攻蛋，今天（17日）開場就把跑步機搬上舞台，半裸展現驚人的八塊腹肌，完全看不出來已經43歲。

RAIN的汗狂流到胸肌之間，實在相當性感。（記者王文麟攝）

RAIN不愧是行走的費洛蒙，整場演出有三分之二的時間都裸上身，跳得全身都是汗，完美身材讓全場粉絲看好看滿。他透露，一大早起床就跑去運動，接著吃了沙拉，不過天王難得來台，還是不敵美食誘惑，笑說因為吃沙拉不飽，又吃了牛肉麵，實在太好吃了。

RAIN身材真的夭壽讚。（記者王文麟攝）

今天開場一連帶來《GANG》、《I'm Coming》以及代表作《躲避太陽的方法》，接著他以中文打招呼：「好久不見！台北歌迷，我愛你們！」他表示中文練了很久，真的很想念大家，「接下來有兩個小時的時間，『你們』跟『我』一起玩！」

RAIN把跑步機搬上小巨蛋，性感十足。（記者王文麟攝）

「準備好了嗎！」RAIN再度以中文向粉絲喊話，並詢問：「我的發音怎麼樣？還可以嗎？」他希望能跟大家一起跳舞，就算只拍手也沒關係，希望大家一起同樂。RAIN也提醒粉絲，隨時可能會下台與大家互動，「但你們絕對不能從位子上站起來、離開喔！」並學口譯用中文叮嚀粉絲：「知道了嗎！」

RAIN盡全力跳舞絕對不「划水」。（記者王文麟攝）

前面是宛如潘若迪一樣的有氧老師，在演唱《Switch to me》前卻變成音樂老師，光是一句歌詞「拜託換成我」就教了好久，還盯現場粉絲：「你們那麼快就忘了？！我相信你們喔！」整整唱了一小時，RAIN唱完第9首歌《LOVE STORY》，終於穿上高領黑色透膚背心，比沒穿還要凸顯身材。

RAIN拿下墨鏡露出笑眼，實在有夠可愛。（記者王文麟攝）

