娛樂 最新消息

劉品言當媽3個月「找回自己ing」 認了有產後焦慮：衣櫃前還在迷惘

劉品言將2026的第一個旅行獻給了露營。（翻攝自臉書）劉品言將2026的第一個旅行獻給了露營。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言去年與連晨翔認愛、認孕、登記結婚，於11月順利產下女兒「連TT」。當新手媽媽3個月的她，今（17日）在臉書分享2026年的第一趟旅行照，選擇與老公及朋友們露營，除了藉由大自然與朋友療癒身心，她也談起當媽媽後的心境。

劉品言抱著陪伴連晨翔多年的愛犬BOBO。（翻攝自臉書）劉品言抱著陪伴連晨翔多年的愛犬BOBO。（翻攝自臉書）

劉品言（前排左）開心與老公連晨翔及朋友們露營。（翻攝自臉書）劉品言（前排左）開心與老公連晨翔及朋友們露營。（翻攝自臉書）

劉品言將2026的第一個旅行獻給了露營。（翻攝自臉書）劉品言將2026的第一個旅行獻給了露營。（翻攝自臉書）

劉品言寫道：「新的一年的開始沒幾張自己的照片，除了隊友拍照技術不好說以外，還在適應升級的日常，找回自己的生活節奏。」坦言產後焦慮依然存在，「現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門」，笑說站在衣櫃前，還是找不到幾件穿得下的衣服。

劉品言努力瘦身中。（翻攝自臉書）劉品言努力瘦身中。（翻攝自臉書）

熱愛瑜伽與健身的劉品言，也透露透過運動學到的心態：「人生很長，也許無法什麼都做到完美，但要有重來的勇氣，打掉重練就是了。人生能自己控制的事，都不困難，而且我們做了最困難的事了，我們生了小孩，Mommy respect。」同時也強調「美醜從來都與胖瘦無關，在健康前提下的審美裡，找到自己各個階段美的樣子」。

