林志玲日本美術館私會台灣星二代 真實身份曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕星二代音樂人蔣榮宗為了富邦美術館2026全新展覽量身打造，獻給藝術家米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，成為富邦美術館年度合作的音樂家，蔣榮宗不僅在藝術與音樂領域持續交出亮眼成績，還意外擁有不只一次與台灣第一名模林志玲相遇合作的機會，羨煞全天下粉絲。

蔣榮宗與林志玲因為藝術而有了交集。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

巧合的是，蔣榮宗與林志玲是同天同日生日的壽星，讓這段因藝術結緣的緣分，多了一層相見恨晚的默契與話題。談到與林志玲的相遇緣起，蔣榮宗分享，當時是在富邦美術館2024年開館典禮，他受邀擔任展覽作曲家與開館唯一表演嘉賓。

表演結束後，他們在演奏琴旁巧遇，先是簡單打招呼、合影留念，沒想到林志玲主動提到她很喜歡常玉展間的音樂創作，兩人也因此聊起創作當下的想法與心境。蔣榮宗笑說，自己第一時間就跟林志玲分享：「我跟姐姐同一天生日欸！」讓兩人瞬間零距離。

這段因藝術而起的緣分也延伸到海外。蔣榮宗透露，曾與林志玲一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，兩人在展場中刻意放慢腳步，一邊看展、一邊討論藝術家想要傳達的意義，讓他留下相當深刻且難忘的回憶。

此次，蔣榮宗也首度與林志玲合作錄製典藏展語音導覽，直言這次錄音其實相當具有挑戰性，「有些藝術家的名字與作品名稱，真的以為是在唸rap，好難唸！」正因如此，讓他對聲音表演與作品導覽有了全新的體驗與收穫。

