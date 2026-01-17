八點檔女神竟是「雙面人」 裝可憐騙補助被抓包...惱羞成怒鬧進警局

蘇晏霈在《人生只租不賣》飾演雙面女租客，露出真面目後讓陳姸霏氣到抓狂。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神蘇晏霈在公視台語台《人生只租不賣》飾演雙面女租客，裝可憐騙租房，讓陳姸霏氣到抓狂。

陳姸霏劇中為繼承母親房產，不得不加入黃河的「星河房管事務所」，躺平達人一夕成公司社畜，剛開工就遇房客嚷嚷想尋死，更碰上仗著低收入戶來騙租的雙面女，正義感爆棚的陳姸霏直接開槓。

蘇晏霈飾演雙面女租客騙租，穿著名貴品牌。（公視台語台提供）

蘇晏霈近期才在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演百萬房仲女王，因抓包老公李運慶出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次在《人生只租不賣》特別演出，角色剛好相反，成了女租客黃雨柔，挑戰兩種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈在《人生只租不賣》憔悴裝可憐。（公視台語台提供）

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河房管事務所「一顆星負評」，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，在最新的集數中，陳姸霏跟她直球對決，怎知鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救，峰迴路轉又趣味的情節，令人期待。雖然劇中爭鋒相對，戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，兩人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。

蘇晏霈在《人生只租不賣》演出兩種180度反差的形象。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

