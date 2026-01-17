自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡宇威《星廚之戰》挺進前三強 主廚私邀到餐廳工作

胡宇威今出席髮品活動。（記者胡舜翔攝）胡宇威今出席髮品活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威今出席髮品活動，談到參與的廚藝實境節目《星廚之戰》將在明播出完結篇，他與林予晞、姚淳耀一路挺進前三強，直呼過程「刺激又開心」。他表示能在比賽中做自己熱愛的事相當過癮，但賽制後期轉變，從廚助變成要負責外場讓壓力瞬間升高。對於安心亞止步前四強、因工作行程退賽，他也坦言相當意外，「以她一開始的表現，看到蝦在跳都會尖叫，能一路穩穩過關，其實已經很厲害了。」

胡宇威透露會回台中外婆家過年。（記者胡舜翔攝）胡宇威透露會回台中外婆家過年。（記者胡舜翔攝）

他也預告節目結束後將與其中一位主廚合作，到對方餐廳「打工一天」。胡宇威透露這是主廚主動邀請他擔任「實習廚助」，讓他相當期待，因是難得能進入專業廚房學習的機會，欣然答應。是否因此動念投資餐飲副業？他理性腦回歸說台灣餐飲市場競爭激烈，「新店家很多，但請人、展店都不容易，倒店機率也很高。」

此外，胡宇威去年有將近一半時間待在美國拍攝一部改編自真人真事的美國電影，片中飾演牧師，因原型人物同樣是台灣人，才讓片商找上他出演。他也分享過往在美國拍戲的經驗，表示早在2020年以前就曾嘗試，「拍攝環境和台灣差很多，連被拍出來的感覺都不一樣，在台灣跟在美國呈現出來，像是兩個不同的人。」

胡宇威預告節目結束後將與其中一位主廚合作，到對方餐廳「打工一天」。（記者胡舜翔攝）胡宇威預告節目結束後將與其中一位主廚合作，到對方餐廳「打工一天」。（記者胡舜翔攝）

農曆年將至，胡宇威透露會回台中外婆家過年，但因不熟悉廚房動線與用具，基本上不會下廚大顯身手。至於過年給晚輩的紅包，他笑說金額視當年收入而定，「2000元是基本，不能超過一萬。」

但他和太太陳庭妮之間則沒有互包紅包的習慣，「我們從來沒有互包，過得開心就好。」面對親戚過年常問的生子、收入等話題，他則表示家人一向不過問私事，「因為大家都知道我們是自然派，問了也是沒答案。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中