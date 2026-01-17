追19集只在片頭閃過！八點檔惡女被問「怎麼還沒出現」終於回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕李沛綾前年與台中地主老公結束18年婚姻後，把生活重心拉回自己與工作，狀態也越來越亮眼。日前她現身民視八點檔《豆腐媽媽》宣傳活動，早早就替新戲站台，卻讓不少觀眾一路追劇追到19集，還是沒等到她正式登場，網路上敲碗聲不斷。

李沛綾（左）在《豆腐媽媽》與吳皓昇（右）演夫妻。（翻攝自臉書）

面對粉絲的好奇與催促，李沛綾依舊保持一貫的輕鬆幽默，她在臉書分享，近日帶女兒外出買東西時，被眼尖的店員一眼認出，還直接發問：「豆腐媽媽好好看喔！我明明在片頭有看到你，但是怎麼都還沒看到你出現？」她當場笑回：「哈，快了，就快出現了，好好守著每一集就會看到。」同時也感謝大家對角色的期待、對戲劇的支持，直呼：「還沒加入演出，就覺得很驕傲。」形容這是一齣「讓人驕傲的戲」。

李沛綾在《豆腐媽媽》飾演「盧莉婷」。（翻攝自臉書）

其實李沛綾自1998年就參與八點檔演出，憑著多次成功詮釋惡女角色累積高人氣，近年在《市井豪門》、《愛的榮耀》有亮眼表現。這回在《豆腐媽媽》開鏡記者會上亮相，雖然至今僅在片頭與吳皓昇短短同框幾秒，卻早已讓粉絲感到期待。

李沛綾日前為《豆腐媽媽》上節目宣傳。（翻攝自臉書）

李沛綾先前上《醫學大聯盟》透露，劇中將飾演「盧莉婷」，與吳皓昇飾演的「王正豪」是夫妻，而潘奕如飾演的「許淑芳」又與王正豪有著複雜牽扯，三人之間的情感糾葛勢必掀起不小波瀾。除了李沛綾，片頭已曝光卻尚未正式登場的卡司還包括王耿豪、李之勤、黃尚禾、陳志強，後續劇情發展也成為觀眾關注焦點。

