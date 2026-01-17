超級辣！白家綺性感戰袍上演瘋馬秀 超兇身材「上下齊開」偷放閃

吳東諺（左）與白家綺夫妻倆將帶來合舞表演。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐主持除夕節目《民視第一發發發》，「百人大開場」白家綺與蘇晏霈帶領眾星熱舞，一黑一白的戰袍性感無比。

蘇晏霈自嘲有耍性感障礙，今年努力突破極限。（民視提供）

白家綺與蘇晏霈帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿獻上魅力四射的瘋馬秀表演，蘇晏霈自嘲有耍性感障礙，一年一度來突破自己就為了逗樂大家，努力帶來很多性感舞蹈的她，自稱一年比一年進步，會持續朝性感路線邁進。

請繼續往下閱讀...

吳東諺（右）與白家綺熱舞偷放閃。（民視提供）

白家綺很高興能跟蘇晏霈各自領軍合跳，每一次跟這麼多藝人一年一度相聚，很像是同學會，也幫同公司的鳳凰演員發聲說：「我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師，大家為了《民視第一發發發》獻上我們滿滿誠意」。

白家綺火辣戰袍超吸睛。（民視提供）

受訪時白家綺也興奮的提到跟老公吳東諺一起合體演出，距離上次合作是民視20週年時候，當時她是以老師身份跟吳東諺合作，沒想到話鋒一轉吳東諺甜蜜發言說：「我從來沒把妳當老師看待」，白家綺瞬間羞紅臉回應：「你明明就喜歡我是你老師」，曬恩愛瞬間閃瞎眾人。

白家綺（左）、蘇晏霈一黑一白化身性感女神。（民視提供）

吳東諺提到因為這一次白家綺忙拍攝《阿松與阿暖》還有《醫學大聯盟》的主持，大部分都是他到場先走位、學舞，到家再換他教白家綺，寵溺老婆的吳東諺笑說：「教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台我都同一個角色」，讓全場笑翻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法