自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

水樹奈奈剛取消上海場！台北照舊連唱兩天 即起開放實名抽選

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本聲優天后水樹奈奈日前宣布取消3月在中國上海的演唱會，不過4月11、12日將照常於台北國際會議中心連唱兩天，她特別錄製問候影片給粉絲，表示每次來的獲得大家滿到爆炸的愛。

水樹奈奈特別錄製影片，期待與台北粉絲同歡。（雅慕斯娛樂提供）水樹奈奈特別錄製影片，期待與台北粉絲同歡。（雅慕斯娛樂提供）

水樹奈奈暌違7年半再次降臨台北，演唱會除了將以完整編制呈現最完美的舞台，同時也是水樹奈奈與海外粉絲直接面對面交流的重要一站，台北場消息曝光後，更是立刻引發熱烈討論，許多人直呼「等了好多年終於等到」。不過其實水樹奈奈在1月13日才透過官網，表示因不可避免的原因，宣布取消3月7日、8日在中國上海的兩場演唱會，此舉被視為與日本首相高市早苗的「台灣有事」說有關。

水樹奈奈台北場演出照舊。（雅慕斯娛樂提供）水樹奈奈台北場演出照舊。（雅慕斯娛樂提供）

自2000年以歌手身分正式出道以來，水樹奈奈以穩定的現場實力與高度完成度的舞台演出，長年累積跨世代支持。她不僅締造女性聲優歌手首度登上東京巨蛋開唱的紀錄，也持續在大型場館巡演中刷新聲優歌手的舞台規模，成為結合實力與動員力的代表人物。除了音樂活動，水樹奈奈同樣活躍於動畫與遊戲配音領域。她的聲音表現橫跨多種類型角色，成功讓「聲優」與「歌手」兩條路線在同一職涯中並行發展，也因此被視為「聲優天后」時代的重要象徵。

水樹奈奈將於4月11、12日連續兩天，在台北國際會議中心開唱。（雅慕斯娛樂提供）水樹奈奈將於4月11、12日連續兩天，在台北國際會議中心開唱。（雅慕斯娛樂提供）

「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI」將於4月11、12日兩天，在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣4000元 、3600元 、3200元、2800元以及身障席2200元，1月17日（六）中午12點起至1月19日（一）中午12點為止，在遠大售票系統進行登記抽選，更多演出與售票相關資訊，請密切鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中