娛樂 音樂

才爆離婚洪榮宏！張瀞云揭母驚人之舉被地府退貨：妳不是負擔

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏與有「小鄧麗君」封號的歌手張瀞云結婚7年多，近來傳出婚變傳言。洪榮宏先前表示，張瀞云回到高雄照顧母親，至於要住到何時，他也不清楚。

今天張瀞云在社群分享近況，提到80歲的母親近日做出「令全家都措手不及的行為」，她盼望母親能明白：「妳不是負擔，妳是被愛著的人。」

張瀞云曬出媽媽彈鋼琴的影片，並寫下「地府退貨！80後的新生報到」。她透露媽媽因行動不便，加上手部骨折，前陣子一度覺得自己「活著好像沒有用了」，因此做出讓全家震驚的舉動。

洪榮宏與老婆張瀞云。（宏遠音樂提供）洪榮宏與老婆張瀞云。（宏遠音樂提供）

張瀞云沉痛寫道：「親愛的媽媽，也許妳不知道，妳的存在對這個世界、對我們有多重要。」她也向媽媽喊話，即使現在的日子很辛苦、很疲累、彷彿看不到盡頭，但願意留下來、願意撐過來，本身就是一件非常了不起的事，並強調母親不是負擔，而是被深深愛著的人。

張瀞云同時提醒照顧年邁父母的子女，「請多一點耐心陪他們說話，有時候，救一個人，不是靠說大道理，而是讓他知道：他並不孤單。」

張瀞云也表示，媽媽現在住在安養中心，有時會坐在鋼琴前彈奏幾首老歌，其他長輩聽到音樂後也會給予稱讚與鼓勵，在掌聲中，媽媽逐漸找回笑容。她也盼望大家能留言替母親加油，「幫她找回生命的活力，也幫助她把生命重新接回這個世界。」

