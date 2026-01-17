自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳宗憲點名女星「能文能武」玩很大！KID看呆：非常暴力

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、「KID」林柏昇主持的《綜藝玩很大》本集來到桃園，為了終止由KID領軍的黃隊氣勢，這次特別找來：柯有倫、彭小刀、郭靜以及紀卜心組成的「黑隊最強班底」，與KID率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成菁英黃隊展開一場宿命對決。

彭小刀（左起）、郭靜、紀卜心、柯有倫、吳宗憲、KID、胡祖薇、荳荳、孫其君。（綜藝玩很大提供）彭小刀（左起）、郭靜、紀卜心、柯有倫、吳宗憲、KID、胡祖薇、荳荳、孫其君。（綜藝玩很大提供）

比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契。此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。

紀卜心闖關超狠。（綜藝玩很大提供）紀卜心闖關超狠。（綜藝玩很大提供）

本集更祭出了難度高達六顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜的挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻、不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。該關卡要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗才算獲勝。

彭小刀玩到忘記題目。（綜藝玩很大提供）彭小刀玩到忘記題目。（綜藝玩很大提供）

在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫兩人連連出包。竟被KID評論是「噗嚨共」大家笑成一團。而平時形象甜美的紀卜心，在本次比賽中徹底解放，被主持人吳宗憲大誇：「能文能武」。在激烈的搶關過程中，她為了贏球不擇手段，手忙腳亂，那股瘋狂的拚勁連 KID 都驚呆忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中