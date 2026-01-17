10大戀愛地雷曝光！熊熊自曝性生活「床上遇驚魂」 當場崩潰尖叫

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平與熊熊主持《戀愛熊天秤》最新一集邀來百萬YouTuber董仔與歌手李唯楓，聊及談戀愛時，哪些行為會瞬間讓人冷掉、直接出局？最不能忍受的就是媽寶與巨嬰，董仔透露婚前曾與一名對象曖昧，兩人浪漫共進晚餐後，想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說「我打電話問一下我媽可不可以。」這句話讓董仔瞬間冷掉。

根據網路大數據調查，網友公認的戀愛地雷有媽寶/爸寶、控制狂、摳門小氣、公主病/王子病、不愛乾淨、脾氣差、雙標…等，董仔自曝自己是個不折不扣的「控制狂」，因為即使老公海力的行事曆上已經標註行程，她還是會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，讓《戀愛熊天秤》主持人熊熊吐槽這行徑真的「超煩人」，但董仔笑說這是兩人之間的「情趣」。

黃豪平（左起）、董仔、李唯楓、熊熊錄製《戀愛熊天秤》。（戀愛熊天秤提供）

李唯楓則分享最怕遇到的是「巨嬰」與「不愛乾淨」。他曾到一位十分漂亮的女生，到她家作客沒想到一踏進廁所，竟看到宛如「鬼屋」的景象，李唯楓說:「那個馬桶看起來像3年沒刷過，垢全是黃的！」詢問對方為何不刷時，女生竟淡定回說沒必要刷，讓他嚇得只想立刻逃離現場，熊熊也加碼分享，不愛乾淨真的很令人崩潰，朋友曾去男生家約會，一進門就看到放了兩天，已經乾掉的燒臘便當，更扯的是，兩人在床上準備恩愛時，棉被竟突然飛出一隻「小強」，誇張情節讓全場崩潰驚叫。

董仔（中）認「需求比老公強」，靠一招神救援。（戀愛熊天秤提供）

黃豪平也分享自己與女友的相處的摩擦，竟是因為關錯燈，原來黃豪平總是混淆家裡燈的開關位置，讓女友忍不住碎念：「你平常主持這麼多活動，那麼聰明，怎麼會連燈的開關都搞不清楚！」讓黃豪平百口莫辯。

熊熊也分析其實「性生活」是維繫感情的重要關鍵，對此，董仔深表贊同，大方揭露自己與海力對房事認知不一，董仔說: 「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足。」

