朴有天官司大逆轉！5億韓幣賠償案 原告撤告免賠了

〔娛樂頻道／綜合報導〕前韓團 JYJ 成員朴有天纏訟多年的高額賠償官司，近日出現戲劇性逆轉。據《Star News》16 日報導，他涉及的韓幣5億元（約台幣1110萬元）損害賠償案，在上訴至南韓最高法院後，原告突然撤回起訴，訴訟正式落幕，也意味著朴有天確定免除賠償責任。

朴有天近年爭議不斷，先後捲入性侵風波與吸毒案，2019年因吸食冰毒遭判緩刑2年後，幾乎淡出南韓演藝圈，轉往日本市場尋求翻身。去年9月，他赴東京召開記者會，宣布推出首張日文個人專輯，試圖讓演藝事業重啟。

朴有天即便法院曾裁定禁止演藝，仍舉辦演唱會、接拍廣告，近期更罕見公開返韓近況。（翻攝自韓網）

報導指出，向朴有天及其前所屬公司 Re:Cielo（리씨엘로）提告的管理公司「Loud Fun Together」，已於本月8日完成撤訴程序；朴有天先前提出的反訴也同步撤回，使案件在最高法院尚未進行實體審理前便告終結。法律界人士分析，原告撤告後，先前二審判決的賠償金與利息也隨之失效，朴有天等於「免賠到底」。

回顧案情，首爾高等法院去年9月二審判決認定，朴有天未經管理公司同意便透過其他經紀公司演藝，違反專屬合約及法院核准的演藝活動禁止假處分，須與 Re:Cielo 連帶賠償 Loud Fun Together 韓幣5億元並支付利息。朴有天去年10月提出上訴，但原告撤訴後案件不經實體審理便結束。

據了解，Loud Fun Together 於2020年取得朴有天至2024年的獨家經紀權，但他2021年單方面宣布終止合約，轉由友人經紀公司持續活動。即便法院曾裁定禁止演藝，他仍舉辦演唱會、接拍廣告，近期更罕見公開返韓近況，再度引發外界關注。

