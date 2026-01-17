自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

G奶正妹饒舌歌手下海當AV女優 震撼原因曝：慾望太強無處發洩

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網路近日掀起熱議，擁有近40萬粉絲的正妹饒舌歌手RINOA宣布正式轉戰成人影業，將以AV女優身分出道。2022年出道的她，憑藉 G 罩杯的火辣身材與鮮明舞台形象，在社群平台迅速累積人氣；此次她選擇與知名片商 IdeaPocket（IP社）合作，片商更大膽表示，RINOA是因「性慾太強、無處發洩」才決定跨足成人影業。消息曝光後立刻在網路上掀起熱議。

RINOA認為音樂是自我表達的重要方式，而成人影像則是能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。（翻攝自IG）RINOA認為音樂是自我表達的重要方式，而成人影像則是能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。（翻攝自IG）

RINOA最早在TikTok以翻唱歌曲搭配性感造型走紅，之後轉向更具舞台感的性感舞蹈，展現對音樂與表演的高度投入。面對身分轉換，她也在社群長文吐露心聲，坦言過去一直試圖迎合社會期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓迫與違和。

她表示，音樂始終是自我表達的重要方式，而成人影像則是她認為能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。她希望透過不同形式展現女性魅力與感官解放，強調「不論表現形式如何改變，珍視的信念依舊不變」。

RINOA有G罩杯的好身材。（翻攝自IG）RINOA有G罩杯的好身材。（翻攝自IG）

AV達人「一劍浣春秋」在專欄中分析，RINOA的出道作不只是成人影片，IP社更以「做唱片」的概念包裝宣傳。片商巧妙將她的音樂歷程融入其中，劇照中還放上她的作品歌詞，直接標註「必聽」，幾乎把作品當作一張音樂專輯來行銷。

不過專業評價兩極。一劍浣春秋直言，RINOA臉蛋條件不錯，但與封面相比仍稍欠精緻；她最引以為傲的G罩杯火辣身材，在影片中的呈現效果也引發討論，胸型效果神妙，引起網友猜測究竟是天生還是後天加工。

饒舌歌手RINOA宣布正式轉戰成人影業，將以AV女優身分出道。（翻攝自IG）饒舌歌手RINOA宣布正式轉戰成人影業，將以AV女優身分出道。（翻攝自IG）

儘管如此，IP社仍掛保證，RINOA將成為2026年最初的大物新人。從饒舌歌手跨足成人影業，她是否能憑藉高人氣與鮮明個性成功轉型，成為新一代暗黑天后，全球粉絲與業界都在拭目以待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中