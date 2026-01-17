G奶正妹饒舌歌手下海當AV女優 震撼原因曝：慾望太強無處發洩

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網路近日掀起熱議，擁有近40萬粉絲的正妹饒舌歌手RINOA宣布正式轉戰成人影業，將以AV女優身分出道。2022年出道的她，憑藉 G 罩杯的火辣身材與鮮明舞台形象，在社群平台迅速累積人氣；此次她選擇與知名片商 IdeaPocket（IP社）合作，片商更大膽表示，RINOA是因「性慾太強、無處發洩」才決定跨足成人影業。消息曝光後立刻在網路上掀起熱議。

RINOA認為音樂是自我表達的重要方式，而成人影像則是能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。（翻攝自IG）

RINOA最早在TikTok以翻唱歌曲搭配性感造型走紅，之後轉向更具舞台感的性感舞蹈，展現對音樂與表演的高度投入。面對身分轉換，她也在社群長文吐露心聲，坦言過去一直試圖迎合社會期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓迫與違和。

請繼續往下閱讀...

她表示，音樂始終是自我表達的重要方式，而成人影像則是她認為能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。她希望透過不同形式展現女性魅力與感官解放，強調「不論表現形式如何改變，珍視的信念依舊不變」。

RINOA有G罩杯的好身材。（翻攝自IG）

AV達人「一劍浣春秋」在專欄中分析，RINOA的出道作不只是成人影片，IP社更以「做唱片」的概念包裝宣傳。片商巧妙將她的音樂歷程融入其中，劇照中還放上她的作品歌詞，直接標註「必聽」，幾乎把作品當作一張音樂專輯來行銷。

不過專業評價兩極。一劍浣春秋直言，RINOA臉蛋條件不錯，但與封面相比仍稍欠精緻；她最引以為傲的G罩杯火辣身材，在影片中的呈現效果也引發討論，胸型效果神妙，引起網友猜測究竟是天生還是後天加工。

饒舌歌手RINOA宣布正式轉戰成人影業，將以AV女優身分出道。（翻攝自IG）

儘管如此，IP社仍掛保證，RINOA將成為2026年最初的大物新人。從饒舌歌手跨足成人影業，她是否能憑藉高人氣與鮮明個性成功轉型，成為新一代暗黑天后，全球粉絲與業界都在拭目以待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法