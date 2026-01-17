自由電子報
娛樂 最新消息

呱吉逆風力挺「林妍霏沒霸凌李多慧」 還原狀況批酸民：可悲

〔娛樂頻道／台北報導〕脫口秀演員林妍霏日前台上的發言掀起爭議，以嘲笑方式直指韓籍啦啦隊隊員李多慧行為做作，還虧她雙面人、「關上門抽菸喝酒」，相關片段在網路流傳後，引發大批網友撻伐。網紅呱吉在直播中談到此事，逆風認為林妍霏其實沒有在霸凌李多慧，反而認為網路上對林妍霏的群起攻擊，才更接近霸凌的定義。

呱吉認為林妍霏其實沒有霸凌李多慧，反而認為網路上對林妍霏的群起攻擊，才更接近霸凌的定義。（翻攝自臉書）呱吉認為林妍霏其實沒有霸凌李多慧，反而認為網路上對林妍霏的群起攻擊，才更接近霸凌的定義。（翻攝自臉書）

他指出霸凌是長期且存在權力不對等的欺壓行為，「林妍霏跟李多慧之間並不存在權力不對等，因此這件事不能直接等同霸凌，但不代表她說的話就是OK的。」呱吉進一步直言，「根本不是妍霏在霸凌李多慧，她沒有欺負也沒有罵她，真正可怕的是那些對妍霏的網路攻擊。」

他感嘆，現今社會只要抓到一個被認定為「做錯事的人」，就會被無限放大檢視、踐踏，「所有人都變成瘋子，把對方踩到最深的黑洞裡，發洩自己的不滿，這一點都沒有道德勇氣，只剩下噁心跟可悲。」

李多慧（右）否認脫口秀演員林妍霏說她私下抽菸。（翻攝自IG）李多慧（右）否認脫口秀演員林妍霏說她私下抽菸。（翻攝自IG）

呱吉也還原當天演出形式，表示該段表演其實像是「情侶吵架式」的脫口秀橋段，男女演員輪流抱怨彼此，林妍霏是在回應「男友太迷李多慧」，嘲諷男友只看到李多慧光鮮亮麗的一面，並非真的認定對方私下行為如台上所說。

他強調，林妍霏在節目中其實也提到自己很喜歡李多慧，並說明欣賞她的原因，認為整段表演被片段截取、嚴重曲解。

對此，不少網友認同呱吉說法，留言表示「很多人根本沒把影片看完，後面她明明一直說很羨慕李多慧」，但也有大量網友力挺李多慧，直指這並非單純喜劇效果，而是涉及公然侮辱與誹謗，「打著脫口秀的名義，就能隨意揣測、誣衊一個完全不熟的人嗎？」更有人點名林妍霏至今未公開道歉，質疑其態度。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

