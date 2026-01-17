自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕被尪嗆「自戀愛表現女瘋子」 放話反擊：準備曝瞎妹纏老董內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前為宣傳活動，親自挑戰攀登台北101直攻頂端圓球，拚勁十足，沒想到轉身回到社群，卻意外掀起一場「家庭風暴」。她在臉書開砲老公王兆杰，直言對方「最近翅膀長硬了，也活得不耐煩了」，夫妻互嗆戲碼笑翻一票網友。

賈永婕（左）和老公互動有趣。（翻攝自臉書）賈永婕（左）和老公互動有趣。（翻攝自臉書）

原來是王兆杰在個人臉書曬出多張與兩個寶貝女兒的幸福合照，卻搭配了一段讓賈永婕火氣瞬間上升的文字。王兆杰寫道：「女兒們各自回到學校繼續enjoy她們的美好校園生活，我又要獨自面對自戀、愛表現的女瘋子董事長，還有一個很愛耍帥裝酷的高中生了！女兒期待你們放假快回來拯救老爸。」文末還附上兩個哭臉表情符號。

賈永婕老公王兆杰（中）甜蜜被女兒們包圍，笑得很嬌羞。（翻攝自臉書）賈永婕老公王兆杰（中）甜蜜被女兒們包圍，笑得很嬌羞。（翻攝自臉書）

賈永婕隨即轉貼，嗆聲老公「真男人」，佯怒不滿王兆杰的好友們在留言區抱團取暖，紛紛留言「辛苦了」、「我都有點同情你」、「王董真男人啊」，讓她決定放大絕反擊，「既然你敢說，那我也要來考慮看看是不是要把上次那個瞎妹私訊你的事情說出來，再附送另外一個瞎妹纏上老董的鬼故事，請問大家有興趣嗎？」

貼文一出立刻讓留言區變成追劇現場，網友笑喊：「板凳準備好了」、「珍奶雞排已就位」，好友也來湊熱鬧，陶晶瑩更直接邀約：「請來我的Podcast講，我還要發新聞稿！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中