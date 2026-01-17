自由電子報
娛樂 最新消息

最狂外交！駐芬蘭代表林昶佐2度飆重金屬 霸氣允諾：推銷台灣

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Freddy」林昶佐去年7月正式就任我國駐芬蘭代表，善用重金屬樂團閃靈主唱的多重身分，在芬蘭力推台灣外交，日前更獲邀登上北歐最大旅展主舞台演出，力推台灣觀光。

林昶佐去年7月正式就任我國駐芬蘭代表。（交通部觀光署提供）林昶佐去年7月正式就任我國駐芬蘭代表。（交通部觀光署提供）

曾擔任兩屆立委的林昶佐，多年來因公務繁忙鮮少演出，到了芬蘭短短半年已經兩度登台。他笑說：「我現在的工作就是推銷台灣，剛好芬蘭人喜歡重金屬，那我只好有求必應！」

本月中在芬蘭赫爾辛基舉辦的Matka Travel Fair，是北歐規模最大的旅遊展，每年吸引超過80個國家參展，近5萬名旅遊業者與一般民眾參與。交通部觀光署已連續兩年參展，透過影像與現場互動方式，向國際宣傳台灣觀光。

林昶佐邀請旅居芬蘭的台灣音樂團體「TAIWANIA（台灣杉）」一起演出。（交通部觀光署提供）林昶佐邀請旅居芬蘭的台灣音樂團體「TAIWANIA（台灣杉）」一起演出。（交通部觀光署提供）

主辦單位得知林昶佐去年出任台灣駐芬蘭代表後，主動邀請他於主舞台演出，成為本屆旅展主舞台唯一受邀的外國音樂表演者。

為了讓演出更具特色，林昶佐邀請旅居芬蘭的台灣音樂團體「TAIWANIA（台灣杉）」合作，包括布農族歌手Kiwa Takishusungan、三味線演奏家倪瑞興、小提琴家黃泰元，重新改編閃靈經典歌曲《烏牛欄大護法》、《暮沉武德殿》、《百萬遍》，並搭配台灣自然景觀與文化地景影像，讓旅展觀眾感受台灣的影音魅力。

林昶佐以閃靈主唱的身分，在芬蘭力推台灣外交。（交通部觀光署提供）林昶佐以閃靈主唱的身分，在芬蘭力推台灣外交。（交通部觀光署提供）

演出過程中，林昶佐也以芬蘭語向台下觀眾介紹台灣，表示很榮幸能向「千湖之國」芬蘭介紹「百岳之國」台灣。演出結束後，主辦單位特地到後台致謝，並期待未來與台灣有更多合作機會。

林昶佐的精彩演出大獲好評。（交通部觀光署提供）林昶佐的精彩演出大獲好評。（交通部觀光署提供）

林昶佐去年11月率領閃靈樂團登上芬蘭音樂節舞台，精彩片段引起國外網友熱烈討論，紛紛在論壇留言「這太狂了吧」、「這是最棒的外交」，也有人討論他的體態，直呼49歲仍維持精實身形令人驚訝。

