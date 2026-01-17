自由電子報
娛樂 電視

男星自曝陰陽眼！返家驚見「3鬼坐客廳沙發chill」氣炸怒轟

〔記者蕭方綺／專訪〕金鐘戲王黃河在公視台語台新戲《人生只租不賣》中飾演租賃管理師，戲外的現實人生同樣是資深租屋族。他和朋友合租一間60坪、4房公寓，陽台、木地板一應俱全，每月房租僅2萬元，舒適又划算。有趣的是黃河自曝有「陰陽眼」，曾經一整天忙碌拍戲回家，竟發現客廳沙發上坐著三位「靈界朋友」，看起來相當chill，讓他這位社畜氣到直接對著3位不速之客怒吼：「滾出去！」

黃河（左）、陳妍霏（右）合作新戲《人生只租不賣》。（記者胡舜翔攝）黃河（左）、陳妍霏（右）合作新戲《人生只租不賣》。（記者胡舜翔攝）

黃河選房格外講究通風、採光和格局，他坦言：「租屋哪能沒有鬼？」但大多數「房客」很懂事，不碰人類私人物品，彼此相安無事；只是偶爾也會遇到調皮的靈體。有一次，室友在餐桌上閒聊「聽說這裡有鬼」，黃河正洗碗，頭頂燈卻突然閃個不停，把室友嚇得說不出話，他只好發射一記「眼刀」威脅上方靈體，才讓燈光回歸正常。

黃河在《人生只租不賣》中飾演租賃管理師。（記者胡舜翔攝）黃河在《人生只租不賣》中飾演租賃管理師。（記者胡舜翔攝）

這次拍戲，辦公室場景搭在老舊眷村，黃河透露廁所裡固定有位「好兄弟」存在，平時從不打擾大家，他也習慣了。沒想到有一天要去換衣服時，這位好兄弟竟然突然站起來，讓平常鎮定自若的他也嚇得跳了一下。

黃河（右）和陳姸霏在《人生只租不賣》為房客介紹租屋。（公視台語台提供）黃河（右）和陳姸霏在《人生只租不賣》為房客介紹租屋。（公視台語台提供）

對黃河來說，劇名《人生只租不賣》不只是戲名，更像生活哲學。他說：「生活、感情，到底要犧牲到什麼程度？」去年他和交往兩年的圈外女友分手，至今單身半年。他認為親密關係不代表生活要完全綁在一起。

黃河是資深租屋族。（記者胡舜翔攝）黃河是資深租屋族。（記者胡舜翔攝）

過去黃河曾交往一位熱衷「查勤」的另一半，年輕時會勉強妥協，但現在學會坦率拒絕，「這不是誰對誰錯，而是價值觀不同。」他回憶，曾有一次工作忙碌消失兩天，女友以為他行蹤成謎，結果他只是躺在家補眠；女友想查看他的私訊，他乾脆把手機遞過去，女友看完只淡淡回一句「好無聊」，讓他哭笑不得。

