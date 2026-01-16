LNGSHOT一句「哈雷路亞」全網洗版！朴宰範打包票：是我傾盡靈魂的骨肉

LNGSHOT是朴宰範推出的新人男團。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國嘻哈組合「LNGSHOT」的主打歌《Moonwalkin'》一句「哈雷路亞」，在Threads上掀起關注，原來他們是由Jay Park朴宰範在這個月推出的新人團體，朴宰範為4位大男孩掛保證：「他們是我用骨、用靈魂，傾盡一切打造出的帥氣的孩子們。」

LNGSHOT由Ohyul、Ryul、Woojin和Louis組成，是朴宰範創立的經紀公司More Vision推出的第一組男子團體，年紀最小的Louis年紀才15歲，朴宰範出道時，他都還沒出生。團名的意思是就算成功的可能性很小，但還是要繼續挑戰，並以自己的風格一路前進，機率渺茫卻能給予扭轉乾坤的關鍵一擊。

請繼續往下閱讀...

LNGSHOT的Ryul（左起）、Woojin、Louis以及Ohyul在記者會上做出握拳的動作，相信將成為經典。（達志影像）

LNGSHOT在這個月推出第一張迷你專輯《SHOT CALLERS》，並於1月13日在首爾舉行記者會，朴宰範也現身為子弟兵站台，表示LNGSHOT是他傾盡一切打造的男團，這幾個帥氣的孩子很像親戚家的弟弟一樣，並強調LNGSHOT聚集了與他志同道合的人，而不是為了組成一個團體而隨便找人拼湊。

LNGSHOT提到，朴宰範是他們的偶像，Woojin表示：「我是2008年出生的，代表（朴宰範）是在2008年出道，我沒有看到代表當偶像的時候，但我從代表身上學到，不論別人說了什麼，都會不受影響挑戰自己喜歡的事物，並用行動說服他人的那種真誠。」朴宰範曾在2009年以2PM隊長身分出道，不過在2010年就退團。

朴宰範稱LNGSHOT是他傾盡一切打造的男子團體。（達志影像）

朴宰範也附和：「我一路走來，一直在挑戰那些被許多人質疑或者擔憂的事情，在遭受批評的時候，雖然在一段時間沒辦法說服對方，但持續努力展現真誠，我想應該就是這樣才能獲得尊敬。我希望這些朋友也能成為這樣的團體。」Ohyul也誓言：「我們會努力直到有一天不再被稱為『朴宰範的子弟兵』，而是直接被稱呼為LNGSHOT。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法