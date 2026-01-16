自由電子報
娛樂 最新消息

吳佩慈準婆婆遭逮！昔為討好砸40億造「水晶巨龍」 12年豪門人生全崩塌

吳佩慈與紀曉波交往後誕下4名子女，昔更豪擲40億元打造2條「水晶巨龍」討好準婆婆。（組合照，翻攝自微博）吳佩慈與紀曉波交往後誕下4名子女，昔更豪擲40億元打造2條「水晶巨龍」討好準婆婆。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳佩慈與富商男友紀曉波交往多年並育有4名子女，卻始終未婚沒有名份，如今準婆婆崔麗杰在塞班島遭逮，再度讓她的豪門人生蒙上陰影。回顧吳佩慈12年前豪擲40億元打造「水晶巨龍」討好準婆婆的高調炫富行徑，如今隨著紀家財務與司法風暴全面引爆，曾經風光無限的貴婦神話，也被外界視為正式宣告崩塌。

相關新聞：吳佩慈「婆婆」身家347億 涉違反美國移民法淪囚犯

吳佩慈與紀曉波交往生子後長年成為話題焦點，甚至從「九頭身美少女」到身價被傳高達232億元的傳奇貴婦，其中最具代表性的正是她昔日砸下約40億元台幣，為準婆婆崔麗杰投資的七星級酒店「博華太平洋皇宮」，量身打造2條鑲嵌約250萬顆施華洛世奇水晶、重達20噸的「手工水晶巨龍」作為鎮店之寶。

除此之外，吳佩慈過往在生日宴上以稀有白松露片灑滿全身的畫面也相當令外界震撼，外傳紀曉波在她每生一胎後匯入30億元資產，6年間誕下2男2女的吳佩慈名下累積資產恐怕早已突破200億元，加上房產與股票確實穩坐貴婦寶座。

吳佩慈為準婆婆量身打造2條「水晶巨龍」。（翻攝自微博）吳佩慈為準婆婆量身打造2條「水晶巨龍」。（翻攝自微博）

然而，水晶巨龍背後的財務黑洞卻逐年擴大，紀曉波所涉的賭場經營爭議頻傳，不僅被點名涉嫌「開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅、催收非法債務及運送他人偷越邊境」等多項罪名，更傳出公司債務高達250億元台幣，連送給吳佩慈的13億元豪宅都被抵押還款。然而，賭場2020年停業後，2024年4月正式申請破產保護，負債高達1.658億美元（約52.4億台幣）。

2條「水晶巨龍」鑲嵌約250萬顆施華洛世奇水晶，重達約20噸。（翻攝自微博）2條「水晶巨龍」鑲嵌約250萬顆施華洛世奇水晶，重達約20噸。（翻攝自微博）

如今，連紀曉波母親崔麗杰也在塞班島遭捕，敗落關鍵被認為與母子2人深度參與的塞班島「博華太平洋皇宮」密切相關。當年被視為討好準婆婆象徵的水晶巨龍，現在更被嘲諷「彩色太low」、「土裡土氣」淪為破產資產的一部分，也成為吳佩慈12年炫富神話崩塌的最佳註腳。

