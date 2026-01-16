自由電子報
娛樂 最新消息

大咖女星8年情告吹 一頓飯成分手關鍵...前未婚夫認：應該要放手

李施嬅（左）與車崇健（右）曾論及婚嫁。（翻攝自微博）李施嬅（左）與車崇健（右）曾論及婚嫁。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕香港女星李施嬅近年憑《金宵大廈》、《新聞女王》人氣再攀高峰，感情動向同樣備受關注。她與交往8年、曾論及婚嫁的明星健身教練車崇健，去年一同登上婚姻紀實真人秀《再見愛人5》，外界原以為這趟旅程能替兩人迎來轉機，沒想到最終仍走向分開，讓不少粉絲感到唏噓。

李施嬅在《再見愛人5》認了與前未婚夫車崇健8年戀情告終。（翻攝自微博）李施嬅在《再見愛人5》認了與前未婚夫車崇健8年戀情告終。（翻攝自微博）

在節目最終抉擇中，李施嬅與車崇健雙雙選擇「下車」，一度被視為有望復合的訊號。然而，15日播出的番外篇卻急轉直下，當兩人再度現身觀察室，被問到目前關係時，李施嬅語氣平靜卻直接坦承：「我們分開了。」短短一句話，震驚現場，也正式替這段8年情畫下句點。

李施嬅透露，節目結束後兩人其實還有見面吃飯，她也看見車崇健的改變，而車崇健更細心安排到她最愛的餐廳，回憶當天狀態時，形容李施嬅「整個人都在發光」，那是他交往多年來，從未見過的模樣。只是，正因為這份光芒，讓他在聊天過程中感受到一種陌生與距離，也在飯局結束後，默默做出決定。

車崇健哽咽表示，那一刻他心裡浮現的念頭是「我應該放手了」，他希望李施嬅能真正快樂，也相信在他放手之後，或許會出現一個能對她更好的人，「這樣對彼此都好」。

李施嬅形容兩人的關係「像親人、像朋友」，不再執著於一定要有結果。（翻攝自微博）李施嬅形容兩人的關係「像親人、像朋友」，不再執著於一定要有結果。（翻攝自微博）

面對外界關心，李施嬅透過社群分享心境，坦言當初選擇「下車」，並不是對未來有百分之百把握，而是不忍心看到對方受傷，也想給那份「微小的希望」一次機會，她強調《再見愛人》對她而言不是白走一遭，至少讓兩人誠實面對彼此，也更清楚什麼才是最舒服的狀態。

李施嬅形容兩人的關係「像親人、像朋友」，不再執著於一定要有結果，而是珍惜曾經真心相愛的過程，她用「放手，是放過自己的清醒，放過對方的執著」為這段感情留下溫柔註解，也說對這段8年戀情已無遺憾，未來將與「以前的自己」告別，朝更平靜、也更好的自己前進。

