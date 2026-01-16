自由電子報
星座

衰神快滾 2026年3大星座命運翻轉障礙全消散

進入2026年，12星座也出現新氣象。

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入2026年，12星座也出現新氣象，過去幾年無論過得好或過得不好，現在都出現轉機。星座專家Amada老師在命理節目《命運好好玩》分享，有3個星座在今年運氣超好，不但揚眉吐氣、一飛衝天，而且還能展開大好人生。

No.3 水瓶座：不再綁手綁腳

水瓶座是個自由奔放的星座，但過去一段時間，想做的事情常常綁手綁腳，受到外在因素影響，沒辦法大展身手。而這樣處處受限的狀況，即將在2026年獲得改善，只要能鎖定前進方向，就能穩步實現人生夢想及目標。

No.2 金牛座：不再失序，恢復穩定

金牛座是個喜歡穩定的星座，但在2024、2025年卻常出現突發狀況，無法控制事情走向。金牛座對於無法預期的突發情況，會感到巨大衝擊。而在2026年後，這樣的突發事件將會減少，談定的工作也能如期進行，之後會出現的是驚喜，不再是驚嚇。

No.1 雙魚座：障礙消除，運勢大開

雙魚座在這兩年間運氣不錯，雖然有很多機會，但挑戰也隨之而來，像是收穫資金，就突然要花錢；工作談好後，又多出附加要求，整體來說是必須付出才有收穫。但在2026年後，整體運勢將更上層樓，路上不再有絆腳石，將展開大好人生。

☆民俗說法僅供參考☆

