ARMY注意 BTS新輯《ARIRANG》連結600年歷史正港阿里郎

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢天團「BTS」防彈少年團今（16）透過Weverse宣布將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》，這也是BTS睽違3年9個月後帶來的新作品。BTS強調新作品以韓國最具代表性的傳統民謠《阿里郎》命名，象徵團體音樂根源與情感核心。

這張專輯當中收錄14首歌曲，主題聚焦成員心中深植的思念與情感，呈現BTS出道以來的音樂歷程與內心故事，同時也希望向全球ARMY傳達跨文化的普世價值，最重要的是，BTS還是要強調他們是「從韓國出發的團體」。

韓國傳統民謠《阿里郎》有超過600年的歷史，還有3600種多種版本，是哼出曲調就能表現出濃濃韓國味的經典民謠。在國際上知名的BTS把阿里郎當作專輯名稱，正是表現不忘初心、回到根源的意味。

配合《ARIRANG》發行，BTS也將於4月9日起自高陽綜合運動場為起點，展開全新世界巡迴演唱會，跨越全球34座城市，將舉行79場演出，創下K-POP最多場次紀錄，也將首次挑戰美國多座大型體育場，官方也鬆口，後續會追加日本及中東場次，相信能為K-POP寫下全新里程碑。

