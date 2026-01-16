自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

ARMY注意 BTS新輯《ARIRANG》連結600年歷史正港阿里郎

「BTS」防彈少年團宣布將發行第5張正規專輯《ARIRANG》。（翻攝自X）「BTS」防彈少年團宣布將發行第5張正規專輯《ARIRANG》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢天團「BTS」防彈少年團今（16）透過Weverse宣布將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》，這也是BTS睽違3年9個月後帶來的新作品。BTS強調新作品以韓國最具代表性的傳統民謠《阿里郎》命名，象徵團體音樂根源與情感核心。

這張專輯當中收錄14首歌曲，主題聚焦成員心中深植的思念與情感，呈現BTS出道以來的音樂歷程與內心故事，同時也希望向全球ARMY傳達跨文化的普世價值，最重要的是，BTS還是要強調他們是「從韓國出發的團體」。

BTS在官方網站宣布第5張正規專輯《ARIRANG》，向全球ARMY傳達跨文化的普世價值。（翻攝自X）BTS在官方網站宣布第5張正規專輯《ARIRANG》，向全球ARMY傳達跨文化的普世價值。（翻攝自X）

韓國傳統民謠《阿里郎》有超過600年的歷史，還有3600種多種版本，是哼出曲調就能表現出濃濃韓國味的經典民謠。在國際上知名的BTS把阿里郎當作專輯名稱，正是表現不忘初心、回到根源的意味。

配合《ARIRANG》發行，BTS也將於4月9日起展開全新世界巡迴演唱會，跨越全球34座城市，將舉行79場演出。（翻攝自X）配合《ARIRANG》發行，BTS也將於4月9日起展開全新世界巡迴演唱會，跨越全球34座城市，將舉行79場演出。（翻攝自X）

配合《ARIRANG》發行，BTS也將於4月9日起自高陽綜合運動場為起點，展開全新世界巡迴演唱會，跨越全球34座城市，將舉行79場演出，創下K-POP最多場次紀錄，也將首次挑戰美國多座大型體育場，官方也鬆口，後續會追加日本及中東場次，相信能為K-POP寫下全新里程碑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中