娛樂 最新消息

啦啦隊女神愛車遭安裝定位器 林沁被驚呆反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員林沁今天舉辦單曲記者會，好友檸檬、奶昔現身站台，近來有啦啦隊女神的愛車遭安裝定位器，3人看到新聞都好驚訝，不忘喊話熱情粉絲：「追女孩的過程要保持適當距離。」

林沁（中）舉辦發片活動，奶昔（左）、（右）檸檬現身站台。（首湛創意提供）林沁（中）舉辦發片活動，奶昔（左）、（右）檸檬現身站台。（首湛創意提供）

林沁推出新歌《數到七》，要把正能量與幸運，分享給每一位支持她的粉絲。站上人生首張單曲的起跑點，林沁在記者會感性吐露心聲，坦言成為歌手一直是她心中最深的夢想，去年生日也曾默默許願，沒想到經過這一年密集訓練與努力，竟然真的在一年後，25 歲生日這天完成夢想。

啦啦隊女神林沁首發單曲。（首湛創意提供）啦啦隊女神林沁首發單曲。（首湛創意提供）

對於有啦啦隊女神被安裝定位器騷擾，林沁稱自己的粉絲都很有禮貌。檸檬則指出有部分粉絲相對狂熱，在活動期間會一直跟著，但他們其實只是想要拍照，「他們可能不是故意想跟，但女孩還是會害怕，會跟他們說『不要再跟了，不然就會知道我家住哪裡，這樣不好喔』。」

此外，檸檬招認自己也有開車，不過車子目前停在員林老家，打趣：「如果真的有被裝，會去找我媽」，林沁透露也有定期驗車，若是車子有問題應該都會被通知。

