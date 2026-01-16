《大集合》爆沒收藝人紅包！胡瓜苦當冤大頭 民視發聲了

〔記者傅茗渝／台北報導〕胡瓜今（16）日出席新節目《週末最強大》記者會，公開與民視之間延宕數月的合約糾葛真相。針對外界傳聞他因要求漲價導致續約卡關，胡瓜澄清與民視目前雙方處於「無約狀態」，他僅是按照單集領取酬勞，喊話民視「盡量用錢來污辱我」，以此破除要價過高的傳聞。他也強調，自己在10月寄出存證信函僅是為了依法確認1月31日合約到期日，從未說過不主持或打算退休。

胡瓜直言與民視僅按單集計酬，喊話「盡量用錢來污辱我」。（記者陳奕全攝）

然而，除了合約問題，今日週刊更爆料，《綜藝大集合》製作單位為了節省成本，不僅道具品質低落、增加藝人受傷風險，甚至發生「收回紅包」的爭議。報導指稱，藝人在節目中辛苦挑戰遊戲獲得的紅包，事後竟被製作單位回收，胡瓜因不忍藝人白忙一場，多次自掏腰包補貼獎金給來賓，卻反而被外界抹黑成「死要錢」，讓知情人士替他心疼。

胡瓜被指多次自掏腰包補貼獎金給藝人，民視強調製作單位從未回收獎金，來賓皆有簽署勞務報酬單。（記者陳奕全攝）

面對「沒收紅包」的指控，民視隨即回應，強調製作單位絕對沒有收回獎金的行為，所有來賓領取獎勵時皆有簽署勞務報酬單為證。針對道具安全疑慮，民視則表示一直都有落實把關與定期更新，且錄影現場均配置醫護人員與運動防護員，強調始終將藝人與觀眾的安全放在首位。

