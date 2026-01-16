自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不怕被告！李怡貞怒轟混血女模「勾搭富商人夫」 再嗆：成全地檢認證

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血女模趙文安遭爆「慣性勾搭富商人夫」，律師李怡貞除公開重話怒斥外，面對外界疑問更持續加碼直言「歡迎來告看看」，強硬態度除引發討論外，同時也釣出主播高毓璘加入對話，從另一角度點出「男人是否會被勾走，本質仍是選擇」，讓這場風波不只停留在名媛圈，更延伸至法律與兩性責任的討論。

律師李怡貞（圖）針對趙文安爆出「勾有錢人家老公」火大再開嗆。（翻攝自臉書）律師李怡貞（圖）針對趙文安爆出「勾有錢人家老公」火大再開嗆。（翻攝自臉書）

李怡貞坦言原本並不認識趙文安，但形容對方是「專門勾有錢人家老公的人」，並痛批部分女性「執意睡闆、睡夫，沒實力只想靠賣肉上位」，直指行徑「吃相超級難看！」她進一步點出，並非只有外型亮眼的女性才具誘惑力，有些人只要「不要顏面、死纏爛打」，反而更容易讓在家庭中感到失落的男性失守。此外，李怡貞也提及趙文安曾在IG曬出與人夫陳冠希的合照，李怡貞痛斥「邊界感在哪？」更形容相關行徑「彷彿毫無分寸」。

趙文安（右）曾曬出與陳冠希（左）的合照。（翻攝自IG）趙文安（右）曾曬出與陳冠希（左）的合照。（翻攝自IG）

針對有網友好奇此舉是否涉及妨礙名譽，李怡貞則直接回應「歡迎來告看看」、「喜歡拿地檢認證，我都一律成全」，態度毫不退讓，同時也提醒諸位貴婦太太「注意這個女的！」並指出這類人往往會改名、改造外型，難以防範。對此，主播高毓璘也現身表示，其實無須過度防備，「會被勾走的男人，你架個萬里長城他都能翻過去」，認為一切都是選擇與因果；李怡貞則回應認同，但也補充，至少太太們不要被騙以「閨蜜、妹妹」身分打入生活圈。

網友好奇此舉是否涉及妨礙名譽，李怡貞則直接回應「歡迎來告看看」。（翻攝自臉書）網友好奇此舉是否涉及妨礙名譽，李怡貞則直接回應「歡迎來告看看」。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中