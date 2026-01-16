不怕被告！李怡貞怒轟混血女模「勾搭富商人夫」 再嗆：成全地檢認證

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血女模趙文安遭爆「慣性勾搭富商人夫」，律師李怡貞除公開重話怒斥外，面對外界疑問更持續加碼直言「歡迎來告看看」，強硬態度除引發討論外，同時也釣出主播高毓璘加入對話，從另一角度點出「男人是否會被勾走，本質仍是選擇」，讓這場風波不只停留在名媛圈，更延伸至法律與兩性責任的討論。

律師李怡貞（圖）針對趙文安爆出「勾有錢人家老公」火大再開嗆。（翻攝自臉書）

李怡貞坦言原本並不認識趙文安，但形容對方是「專門勾有錢人家老公的人」，並痛批部分女性「執意睡闆、睡夫，沒實力只想靠賣肉上位」，直指行徑「吃相超級難看！」她進一步點出，並非只有外型亮眼的女性才具誘惑力，有些人只要「不要顏面、死纏爛打」，反而更容易讓在家庭中感到失落的男性失守。此外，李怡貞也提及趙文安曾在IG曬出與人夫陳冠希的合照，李怡貞痛斥「邊界感在哪？」更形容相關行徑「彷彿毫無分寸」。

趙文安（右）曾曬出與陳冠希（左）的合照。（翻攝自IG）

針對有網友好奇此舉是否涉及妨礙名譽，李怡貞則直接回應「歡迎來告看看」、「喜歡拿地檢認證，我都一律成全」，態度毫不退讓，同時也提醒諸位貴婦太太「注意這個女的！」並指出這類人往往會改名、改造外型，難以防範。對此，主播高毓璘也現身表示，其實無須過度防備，「會被勾走的男人，你架個萬里長城他都能翻過去」，認為一切都是選擇與因果；李怡貞則回應認同，但也補充，至少太太們不要被騙以「閨蜜、妹妹」身分打入生活圈。

網友好奇此舉是否涉及妨礙名譽，李怡貞則直接回應「歡迎來告看看」。（翻攝自臉書）

