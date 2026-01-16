自爆殺于朦朧 范世錡演警察遭轟：廢物

中國男星于朦朧2025年9月在北京一棟住宅大樓墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合 報導〕中國男星于朦朧2025年9月在北京一棟住宅大樓墜樓身亡，官方最初將死因定調為「意外墜樓」，沒想到卻引發軒然大波，由於案情細節並未公開，許多于朦朧粉絲都認為這個「意外」對充滿謎團。中國演員范世錡曾經在網路上表示自己殺了于朦朧，引起網友群起抵制，近日他在新戲中將飾演警察角色，再次掀起眾怒，更有人留言嗆聲：「這廢物居然演警察｣。

范世錡曾在網路上說過自己殺了于朦朧。（翻攝自微博）

于朦朧案目前仍是一團謎，部分網友曾提出于朦朧死亡當日曾赴聚會，裏頭就有范世錡，之後范世錡一度公開發文：「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死」遭網友抵制。范世錡原定在成都舉辦的「熱血的笨蛋」演唱會臨時喊卡，主辦方以「身體原因」為由宣布取消，外界質疑是否因輿論壓力而導致票房不振。

男星范世錡在新戲中飾演警察，被網友批「廢物」。（翻攝自微博）

此次范世錡新作飾演警察的角色被大量網友抨擊，紛紛表示「反正在對岸警察也是廢物」、「很符合阿，因為他們的警察都是做壞事的」、「演警察？殺人范還差不多，演都不用演」、「抵制抵制」等激烈言論。

對於網路上的各種指控，范世錡並未公開詳細回應，但已委託律師對部分散布不實言論的網友提起法律訴訟，強調網路指控嚴重侵害個人名譽。

