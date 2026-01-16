自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

自爆殺于朦朧 范世錡演警察遭轟：廢物

中國男星于朦朧2025年9月在北京一棟住宅大樓墜樓身亡。（翻攝自微博）中國男星于朦朧2025年9月在北京一棟住宅大樓墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合 報導〕中國男星于朦朧2025年9月在北京一棟住宅大樓墜樓身亡，官方最初將死因定調為「意外墜樓」，沒想到卻引發軒然大波，由於案情細節並未公開，許多于朦朧粉絲都認為這個「意外」對充滿謎團。中國演員范世錡曾經在網路上表示自己殺了于朦朧，引起網友群起抵制，近日他在新戲中將飾演警察角色，再次掀起眾怒，更有人留言嗆聲：「這廢物居然演警察｣。

范世錡曾在網路上說過自己殺了于朦朧。（翻攝自微博）范世錡曾在網路上說過自己殺了于朦朧。（翻攝自微博）

于朦朧案目前仍是一團謎，部分網友曾提出于朦朧死亡當日曾赴聚會，裏頭就有范世錡，之後范世錡一度公開發文：「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死」遭網友抵制。范世錡原定在成都舉辦的「熱血的笨蛋」演唱會臨時喊卡，主辦方以「身體原因」為由宣布取消，外界質疑是否因輿論壓力而導致票房不振。

男星范世錡在新戲中飾演警察，被網友批「廢物」。（翻攝自微博）男星范世錡在新戲中飾演警察，被網友批「廢物」。（翻攝自微博）

此次范世錡新作飾演警察的角色被大量網友抨擊，紛紛表示「反正在對岸警察也是廢物」、「很符合阿，因為他們的警察都是做壞事的」、「演警察？殺人范還差不多，演都不用演」、「抵制抵制」等激烈言論。

對於網路上的各種指控，范世錡並未公開詳細回應，但已委託律師對部分散布不實言論的網友提起法律訴訟，強調網路指控嚴重侵害個人名譽。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中