娛樂 最新消息

藍白修法刪延任條款 公視董事會反憂「恐癱瘓公廣集團」

〔記者傅茗渝／台北報導〕立法院會今三讀通過國民黨、民眾黨共同提出的《公共電視法》修正動議，刪除原本董事任期屆滿未改聘即可延任的規定，改為「董事每屆任期3年，期滿得續聘之，並應於任期屆滿6個月前完成改聘」。修法引發朝野高度爭議，公視董事會也隨即發出聲明回應，直言若董事會出現斷層、停止運作，將嚴重影響公廣集團日常營運，甚至可能全面癱瘓。

藍白刪公視董事延任條款過關，公視董事會示警運作恐出現斷層。（公視提供）藍白刪公視董事延任條款過關，公視董事會示警運作恐出現斷層。（公視提供）

公視董事會表示，針對第7屆董監事延任問題，早在去年11月即已公開呼籲行政院加速換屆改組作業，相關立場至今未曾改變。董事會強調，所有現任董監事皆是經由朝野政黨推薦的審查委員會，以超過法定門檻的多數通過，在任期間依法履行職責，延任期間亦不敢有所懈怠。

董事會指出，董監事雖普遍希望能儘速完成交接、順利交棒，但若因修法導致董事會無法正常運作，依照現行法規與內部規章，公廣集團多項關鍵業務將被迫停擺。包括節目製播與公共服務計畫、不動產及發射設備的出租出借、一定金額以上的採購核准、年終與績效獎金核發、政策性公文與對外文件核定、金融機構往來等，都須經董事會或董事長依法核准，一旦董事會出現空窗，相關作業恐全面停滯。

公視董事會強調，基於國民付託與公共媒體責任，一方面期盼朝野能以公共媒體與民主政治發展為念，儘速完成董事會換屆改組；另一方面，也必須在法律授權下承擔責任，確保公廣集團在過渡期間仍能維持穩定運作，避免對公共服務造成實質傷害。

此次修法過程中，藍白陣營指控行政部門長期未提出新任董事名單，讓延任機制成為「無限期擺爛」的制度漏洞；民進黨立委則反駁，問題不在延任本身，而在於提名人選屢遭否決，導致換屆受阻。隨著修法正式通過，公視董事會的運作與後續換屆進程，勢將成為朝野角力下的下一個觀察焦點。

公視董事會聲明全文：

有關公視基金會第7屆董監事延任事宜，公視董事會已於去年11月發表公開聲明，籲請行政院加速董監事換屆改組作業。此項立場迄今未變，盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成相關作業。

本屆董監事皆係經朝野政黨推薦的審查委員，以¾多數所通過。在任期間依法履行職責，推動公廣集團的發展；依法延任半年多的期間，亦克盡職責，不敢有所鬆懈。

儘管所有董監事皆期盼能儘速交棒，惟如果董事會發生斷層、停止運作，依據公視法及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止；甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告；以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等，率皆無法執行。

基於國民付託，公視董事會一方面希望董事會的換屆改組作業儘快完成，另方面亦須承擔公視法所交付的責任，俾使公廣集團各項業務持續穩定運作。

點圖放大
點圖放大

