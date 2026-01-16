范少勳長得帥不帥？女星當場嗆聲：長得醜不是我的菜

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順、范少勳及陳姸霏主演Disney+懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》今上線，導演奚岳隆分享《凶宅專賣店》是啟蒙自賣座韓片《與神同行》系列，覺得同樣身為重視喪葬習俗的亞洲民族，韓國能拍得這麼好，台灣人一定也可以，笑稱「這可能是一種台灣人的倔強吧」，同時也希望能用與以往不一樣的方式來呈現台灣民俗。

范少勳（左）在《凶宅專賣店》為籌措妹妹手術費，投身凶宅房仲。（Disney+提供）

范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲，但心裡卻一直難忘父親殺害母親的陰影，透過深入不同凶宅，而對家庭、生死有了全新的體悟，其中一集進入凶宅時，竟被調皮的鬼魂丟菜刀，讓他當場驚嚇到不行，而飾演「驅魔少女」畢墨雨的陳姸霏在旁立刻救援，空手接住菜刀，驚險橋段也讓觀眾印象深刻。

請繼續往下閱讀...

陳姸霏在《凶宅專賣店》入戲詮釋驅魔少女。（Disney+提供）

陳姸霏這回演出性格剛毅的通靈師，也是首次挑戰動作戲，導演表示當初在見面時，在她眼中看到「不服輸的眼神」，雖然外型嬌小，但卻有強大的能量。

首集她除了救援范少勳之外，更被畢婆婆掐指算出范少勳就是她的「冤親債主」，自己一定會愛上他，而當被詢問是否覺得范少勳長得帥，也立刻傲嬌回嗆「長得醜不是我的菜」，相當入戲詮釋這位大剌剌的通靈少女。而陳姸霏在劇中也向范少勳說出動人金句「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事」，讓人期待兩人之後的發展。《凶宅專賣店》已於1月16日於Disney+上線，每週五更新兩集。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法