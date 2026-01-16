自由電子報
娛樂 最新消息

館長嗆降關稅自嗨 慘遭酸：先擔心中國帶貨遭退貨吧

網紅「館長」陳之漢嗆總統賴清德，反遭出征。（翻攝自YouTube）網紅「館長」陳之漢嗆總統賴清德，反遭出征。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢開直播不斷嗆民進黨，且在台美關稅協議確定台灣調降關稅至15％且不疊加好消息傳來時，館長卻在直播中嗆聲：民進黨自嗨，賴清德賣台。這讓網友傻眼反問：「論賣台誰比得過你？」更有網友嘲諷館長：「比你在中國帶貨還被退貨好」。

美國總統川普打關稅戰，台美關稅協議確定台灣調降關稅至15％且不疊加。（美聯社）美國總統川普打關稅戰，台美關稅協議確定台灣調降關稅至15％且不疊加。（美聯社）

館長在社群平台發文：「16兆台幣加上40％技術銷量送給美國，民進黨沾沾自喜，開心地召開記者會，賣台第一品牌賴清德」，還放上一張美國總統川普的照片。事實上，台日韓關稅稅率皆確定為15％，也都有對美投資，中經院院長連賢明澄清：台灣並非承諾直接投資5千億美元（約新台幣15兆元），而是廠商投資2500億美元（約新台幣7.9兆元）、政府信用擔保2500億美元，強調這兩個金額不互斥，並非兩項加總達5千億美元。

館長被網友嗆聲，與其擔心台灣，還不如擔心自己在中國帶貨卻遭退貨。（翻攝自YouTube）館長被網友嗆聲，與其擔心台灣，還不如擔心自己在中國帶貨卻遭退貨。（翻攝自YouTube）

網友認為館長根本搞不清狀況就開砲嗆聲，館長幾度到中國，流淚讚美中國景觀壯闊、經濟發達，還不忘貶低台灣，直指館長才是真正賣台的人。網友還大酸館長：「你還是先想想在中國帶貨時，不會被退貨比較重要吧」、「你恨不得把整個台灣都賣給對岸……然後罵賴清德」、「想很久才想出這三句廢話，加油好嗎？」、「唸書真的對人生有用 推薦給館長」、「陸戰隊之恥」、「你還是擔心你的官司跟庫存吧」。

