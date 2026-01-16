美國紐約市長夫人比老公更紅 靠時尚風格成意見領袖

美國史上最年輕的紐約市長曼達尼（右）以及最年輕的市長夫人杜瓦吉。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕最近時尚圈最紅的人不是名媛，而是美國紐約市長夫人杜瓦吉（Rama Duwaji）。隨著新任紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）贏得選舉，28歲的杜瓦吉成了最年輕的市長夫人。她雖然頂著「紐約市長夫人」的身分，卻因為高辨識度的個人風格與審美，迅速成為年輕世代的時尚指標，IG追蹤人數也隨之飆漲。

杜瓦吉出生於敘利亞裔家庭，成長於杜拜。（翻攝自X）

杜瓦吉出生於敘利亞裔家庭，成長於杜拜，多元文化背景成為她重要底蘊，這也成為她創作與氣質最具特色之處。杜瓦吉是個藝術家，橫跨插畫、動畫與陶藝，也常常在創作中探討女性身分、文化記憶與自我認同。她出現在公眾場合的時候，自然形成一種與典型美國名媛氣場不同的感覺。

雜誌《The Cut》邀請杜瓦吉拍攝一組黑白照，引起時尚圈熱烈討論。（翻攝自X）

杜瓦吉最具代表性的就是「短髮」，既不是刻意修剪整齊的俐落線條，反而保留著完美弧度與層次，搭配她獨有的深邃五官與冷靜表情，展現出不迎合、不被定義的美感。由於她的獨特性，讓她成為時尚與文化媒體主流，《The Cut》雜誌邀請她拍攝一組黑白照，瞬間引起討論，這組照片由攝影師Szilveszter Makó操刀，極簡背景加上立體剪裁服裝，讓人印象深刻。

杜瓦吉沒有華麗服裝，仍能靠氣勢撐起場合。（翻攝自X）

除了雜誌作品之外，杜瓦吉的街拍照片也非常精彩，沒有華麗服裝，仍能靠氣勢撐起場合。杜瓦吉不走名媛路線、不經營話題，用時尚背景、自覺審美走進大眾視野。雖然杜瓦吉沒有要當時尚icon的念頭，但她已經替「市長夫人」創造出一番新高度。

