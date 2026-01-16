自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平生前斷聯親友內幕曝光 「唯一親人」龍千玉揭最後對話

龍千玉今天現身靈堂弔唁曹西平，情緒潰堤哭到泣不成聲。（記者王文麟攝）龍千玉今天現身靈堂弔唁曹西平，情緒潰堤哭到泣不成聲。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉今天現身靈堂弔唁曹西平，情緒潰堤哭到泣不成聲，她表示：「我覺得四哥生前都安排好了，我們都是照他的意思走，整個進度就是讓四哥安息。」至於後事，強調全數交由曹西平的乾兒子處理。

談及曹西平生前的狀況，龍千玉哽咽指出，他向來報喜不報憂，「平安夜最後一次，我有傳訊息給他，可是他沒有回。」這些年來她經常關心對方的身體狀況，對方卻總是淡淡回應：「我不想跟妳說什麼，我怕妳煩惱。」話說到一半，龍千玉又泣不成聲。

龍千玉感嘆，曹西平近年其實相當豁達，兩人時常聊天分享人生。（記者王文麟攝）龍千玉感嘆，曹西平近年其實相當豁達，兩人時常聊天分享人生。（記者王文麟攝）

龍千玉感嘆，曹西平近年其實相當豁達，兩人時常聊天分享人生，「他常跟我說，人生就是這樣子，不用太在意什麼事。」4月她就要在台中舉辦演唱會，龍千玉說：「之前是他一直鼓勵我開演唱會，我原本也想邀他擔任記者會的特別來賓，也問過他演唱會要不要來，他只說『到時候再看看』。」沒想到現在卻成了無法彌補的遺憾。

另外，曹西平生前曾表示，前大嫂龍千玉是他「唯一的親人」，對此龍千玉證實，曹西平與其他家人幾乎沒有聯絡。她近來也有跟曹西平的三哥曹南平碰面，見面也聊起了一些往事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中