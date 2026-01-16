自由電子報
娛樂 電視

張菲退休生活曝光！胡瓜證實「難請回螢光幕」 陳亞蘭嘆：想念豬哥亮

《週末最強大》宣佈改版升級，胡瓜領軍陳亞蘭、歐漢聲，並邀來曾心梅、邵大倫、林俊逸加入固定班底。（記者陳奕全攝）《週末最強大》宣佈改版升級，胡瓜領軍陳亞蘭、歐漢聲，並邀來曾心梅、邵大倫、林俊逸加入固定班底。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由綜藝天王胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全能藝人歐漢聲（歐弟）聯手主持的華視、緯來強檔綜藝《週末最強大》，開播至今憑藉超強主持陣容與親和力，收視屢創新高。今（16日）節目舉辦開棚活動，主持群隆重宣布節目內容「重磅升級」，正式邀請三位金曲級實力唱將曾心梅、邵大倫、林俊逸加入固定班底，為節目注入新活水。

李千娜現身力挺胡瓜新節目，請纓加入《藍寶石演唱會》傳，宣布酬勞全數捐出做公益。（記者陳奕全攝）李千娜現身力挺胡瓜新節目，請纓加入《藍寶石演唱會》傳，宣布酬勞全數捐出做公益。（記者陳奕全攝）

今日錄影現場更有特別嘉賓李千娜現身力挺。出身電子花車世家的她，主動向瓜哥請纓想加入籌備中的《藍寶石演唱會》，延續父親的秀場記憶。胡瓜不但一口答應，還特地為她重組演出內容，甚至親自開會討論。李千娜感性表示，這次演出的酬勞將全數捐出做公益，讓這份傳承更有意義。

歐漢聲（左）開玩笑問菲哥會不會復出？陳亞蘭（右）幽默說多希望豬大哥復活。（記者陳奕全攝）歐漢聲（左）開玩笑問菲哥會不會復出？陳亞蘭（右）幽默說多希望豬大哥復活。（記者陳奕全攝）

面對節目聲勢看漲，歐漢聲在現場開玩笑問：「菲哥（張菲）會不會復出？」陳亞蘭幽默自嘲：「我多希望豬大哥（豬哥亮）復活！」引發全場爆笑。對於外界敲碗張菲回歸螢光幕，胡瓜則坦言，雖然先前余天、黃西田等大哥級人物上節目話題十足，但張菲目前過著「閒雲野鶴」的生活，要請他復出的難度確實很高。

本週六（17日）即將播出的「瓜瓜夜總會」單元，集結了翁立友、陳思安及多位實力派歌手挑戰「濃濃阿嬤味」神曲。當翁立友、邵大倫與林俊逸合唱經典曲目《阿嬤的話》時，深情嗓音讓感性的陳亞蘭當場落淚，歐弟也哽咽憶起阿嬤為他求平安的往事。正當錄影現場陷入感性氛圍時，綜藝梗王胡瓜卻冷不防補槍：「其他人可能沒有阿嬤？」這神來一筆瞬間讓氣氛大反轉，翁立友更幽默接話：「我也有阿嬤！沒阿嬤也吃過蛤仔！」讓全場嘉賓破涕為笑。

