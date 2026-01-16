（新碟快報）長椅化作記憶容器 《長椅小情歌》集實力派強大卡司出碟啦

電影《長椅小情歌》藉由長椅凝視城市角落的靜謐。（資料照，光年提供）

〔記者許世穎／專題報導〕去年在台北電影節台灣首映創下開賣10分鐘完售紀錄的電影《長椅小情歌》正式在台推出藍光BD及DVD。導演奥山由之本身是以拍攝廣告出名的攝影師，擅長從日常細節捕捉閃亮微光，營造清透柔美的自然氛圍，此次凝視城市角落的靜謐，更將不被注目的長椅化作記憶的容器。

電影描述一張孤獨的長椅，靜靜在河畔公園的草地上。一對掛念彼此的青梅竹馬在此久別重逢、為日常瑣事爭吵的情侶被亂入的怪叔叔打斷、妹妹嘗試勸回因陷入苦戀而離家出走的姊姊、前來拆除椅子但形跡可疑的謎樣公務員......。人們來來去去，長椅兀自無言，仍舊靜靜看著歲月流轉。

請繼續往下閱讀...

電影《長椅小情歌》在台推出藍光BD及DVD。（得利影視提供）

導演奥山由之初次執導即成功集結廣瀨鈴、仲野太賀、草彅剛、吉岡里帆、神木隆之介、今田美櫻等一線實力派演員，並請來知名音樂人安部勇磨操刀配樂。真摯情深卻又惡趣怪誕，在宮藤官九郎、濱口龍介與洪常秀之間闢出一條奇幻蹊徑。

奥山由之去年曾親自訪台參與映後座談與觀眾面對面交流，透露《長椅小情歌》是一部集結個人願望與友情的作品。「每位工作人員都像球隊隊員一樣，抱著純粹創作的熱情聚集到這張椅子旁，一起完成了這部小小的、卻真誠的電影。」藍光BD也特別收錄導演奥山由之Q&A，影迷千萬別錯過。

日本樂團 Pay money To my Pain紀錄片《PTP: 永遠不滅》藍光BD相當精美。（得利影視提供）

推出新碟的還有日本樂團 Pay money To my Pain（PTP）紀錄片《PTP: 永遠不滅》，在台推出藍光BD及DVD。PTP曾於2012年來台參加大港開唱，造就台灣音樂祭史上最大開圈暴動現場，被無數樂迷奉為「巨型暴動製造者」。

PTP自2004年成軍、2006年正式出道以來，便引領著日本LOUD ROCK樂風的浪潮。這部146分鐘的紀錄片《PTP: 永遠不滅》，除了首度曝光PTP在2020年BLARE FEST限定復活的無剪輯完整演出畫面，也穿插團員之間許多從未曝光的私下生活、談話互動與珍貴的練團、寫歌片段。

團員們希望透過這部紀錄片能讓所有樂迷看見最真實的PTP，也讓樂迷們了解由K所領軍的PTP是如何認真看待他們的音樂，看待他們所面對的時代與生活，進而延續K所創作的歌曲的影響力。《PTP: 永遠不滅》藍光BD及DVD已在台推出。

電影《失控夜班》將真實醫護噩夢搬上大銀幕，DVD現已推出。（得利影視提供）

此外，將真實醫護噩夢搬上大銀幕的電影《失控夜班》也推出DVD，曾代表瑞士參加奧斯卡最佳國際電影的名導佩特拉沃爾普揭露醫療崩壞下的極限求生，在柏林影展世界首映轟動全場、引發熱烈討論。

電影透過一名年輕護士用一個深夜值班的故事，揭露醫療體系長期人力不足、資源枯竭的真實危機，成為年度最具話題的醫療電影，在觀眾口碑零負評情形下，不僅於本國瑞士奪下新片票房冠軍，更一舉獲得破億票房好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法