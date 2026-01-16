自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

挾近7億票房衝奧斯卡！《情感的價值》票房翻漲有望破影史紀錄

〔記者許世穎／台北報導〕在坎城首映引發觀眾熱烈鼓掌26分鐘並贏得評審團大獎的電影《情感的價值》，代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，目前已獲選晉級15強。外媒更報導，該片有望成為影史最賣座挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了！」

《情感的價值》有望成為影史全球最賣座挪威電影。（海鵬提供）《情感的價值》有望成為影史全球最賣座挪威電影。（海鵬提供）

《Deadline》日前報導，來自發行商與銷售代理mk2 films彙整的數據，電影的全球票房已達2190萬美元（約6.9億台幣），早已超越該片導演尤沃金提爾前作《世界上最爛的人》的全球總票房1305萬美金（約台幣4.11億元）。若再加上大票倉義大利、日本即將於二月上映，還有美國發行商Neon本月底全美重新上映，《情感的價值》有望超越《康提基號：偉大航程》成為影史最賣座的挪威電影。

該片由坎城影后蕾娜特萊茵斯薇、挪威女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯，以及甫獲金球獎最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉主演，講述了一對姊妹試圖與疏遠的父親古斯塔夫重建關係的故事。古斯塔夫是一位自負的導演，正努力重振自己曾經輝煌的事業。好萊塢女星艾兒芬妮則客串飾演被古斯塔夫選中的一位女演員，戲份關鍵精彩。

導演尤沃金提爾曾執導《八月三十一日，我在奧斯陸》、《記憶乍響》以及《世界上最爛的人》等片，作品多聚焦人物內心與情感關係，並擅於將細微情感與人生困境融入日常故事，是挪威最具國際影響力的當代導演，也是當今歐洲影壇最具影響力的作者型導演之一。

《情感的價值》導演尤沃金提爾已成為挪威最具國際影響力的當代導演。（海鵬提供）《情感的價值》導演尤沃金提爾已成為挪威最具國際影響力的當代導演。（海鵬提供）

尤沃金提爾執導《世界上最爛的人》不僅讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影后，更入圍奧斯卡最佳劇情片、最佳劇本。新作《情感的價值》延續了他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的三度合作。

尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他之於下周奧斯卡提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承表示「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。

尤沃金提爾本周末（台北時間1/18凌晨）將出席在柏林舉行的歐洲電影獎頒獎典禮，今年第98屆奧斯卡將於1月22日公布入圍名單。《情感的價值》1月23日起在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中