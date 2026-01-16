挾近7億票房衝奧斯卡！《情感的價值》票房翻漲有望破影史紀錄

〔記者許世穎／台北報導〕在坎城首映引發觀眾熱烈鼓掌26分鐘並贏得評審團大獎的電影《情感的價值》，代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，目前已獲選晉級15強。外媒更報導，該片有望成為影史最賣座挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了！」

《情感的價值》有望成為影史全球最賣座挪威電影。（海鵬提供）

《Deadline》日前報導，來自發行商與銷售代理mk2 films彙整的數據，電影的全球票房已達2190萬美元（約6.9億台幣），早已超越該片導演尤沃金提爾前作《世界上最爛的人》的全球總票房1305萬美金（約台幣4.11億元）。若再加上大票倉義大利、日本即將於二月上映，還有美國發行商Neon本月底全美重新上映，《情感的價值》有望超越《康提基號：偉大航程》成為影史最賣座的挪威電影。

請繼續往下閱讀...

該片由坎城影后蕾娜特萊茵斯薇、挪威女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯，以及甫獲金球獎最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉主演，講述了一對姊妹試圖與疏遠的父親古斯塔夫重建關係的故事。古斯塔夫是一位自負的導演，正努力重振自己曾經輝煌的事業。好萊塢女星艾兒芬妮則客串飾演被古斯塔夫選中的一位女演員，戲份關鍵精彩。

導演尤沃金提爾曾執導《八月三十一日，我在奧斯陸》、《記憶乍響》以及《世界上最爛的人》等片，作品多聚焦人物內心與情感關係，並擅於將細微情感與人生困境融入日常故事，是挪威最具國際影響力的當代導演，也是當今歐洲影壇最具影響力的作者型導演之一。

《情感的價值》導演尤沃金提爾已成為挪威最具國際影響力的當代導演。（海鵬提供）

尤沃金提爾執導《世界上最爛的人》不僅讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影后，更入圍奧斯卡最佳劇情片、最佳劇本。新作《情感的價值》延續了他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的三度合作。

尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他之於下周奧斯卡提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承表示「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。

尤沃金提爾本周末（台北時間1/18凌晨）將出席在柏林舉行的歐洲電影獎頒獎典禮，今年第98屆奧斯卡將於1月22日公布入圍名單。《情感的價值》1月23日起在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法