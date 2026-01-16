自由電子報
娛樂 電視

坐林志玲旁嚇壞！陳漢典揭好友「名人桌」陰影 和Lulu親排位防慘劇

Lulu、陳漢典為了賓客座位安排反覆燒腦，霸氣喊一定會幫大家安排到最舒服的位置。（記者胡舜翔攝）Lulu、陳漢典為了賓客座位安排反覆燒腦，霸氣喊一定會幫大家安排到最舒服的位置。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lulu黃路梓茵與陳漢典事業、愛情雙雙開紅盤，兩人攜手曾莞婷、風田、楊銘威、黃偉晉，共同推出TVBS全新實境綜藝《明星製作公司》，節目將於本週六晚間8點正式登場。今（16）日記者會上，「Lu典夫婦」透露預計席開60多桌，屆時勢必出動演藝圈「半壁江山」到場祝賀。

Lulu笑說，夫妻倆乾脆直接用《明星製作公司》的精神來辦婚禮，與經紀人、雙方家長組成「專案小組」密集開會。身為標準細節控，兩人直到婚禮前一週，仍為賓客名單反覆燒腦，座位貼紙更是撕了又黏、黏了又撕。陳漢典也分享過往參加婚禮的「陰影經驗」，透露曾有朋友被安排在「名人桌」，與蔡康永、林志玲同桌，壓力大到終身難忘，這回索性親自排位，霸氣向賓客喊話：「不要怕，我們一定會幫大家安排到最舒服的位置！」

Lulu黃路梓茵、陳漢典攜手曾莞婷、風田、楊銘威、黃偉晉出席TVBS全新實境綜藝《明星製作公司》首播記者會。（記者胡舜翔攝）Lulu黃路梓茵、陳漢典攜手曾莞婷、風田、楊銘威、黃偉晉出席TVBS全新實境綜藝《明星製作公司》首播記者會。（記者胡舜翔攝）

至於婚禮證婚人，也確定由吳宗憲擔任，被問到外界關心的小S是否會現身？陳漢典直言小S有包禮金，至於人是否到場，則沒有多做透露。

生子進度同樣備受關注，夫妻倆態度一致，表示一切順其自然，「船到橋頭自然直」。曾莞婷是否會擔任伴娘也成為焦點，Lulu笑說「伴娘不能漂亮過新娘」，坦言曾經動念，但最後因「找不到匹配的伴郎」而作罷，不過她早已替好姐妹「預約」接捧花橋段，保證不讓曾莞婷空手而歸。談到禮金心意，曾莞婷自嘲「比不上吳宗憲的200萬」，風田則笑說不會帶日本新婚妻出席，還當場反問「可以包少一點嗎？」讓Lulu忍不住笑回：「心意到就好啦！」

曾莞婷被點名是否擔任伴娘，Lulu笑說已先替好姐妹「預約」接捧花橋段。（記者胡舜翔攝）曾莞婷被點名是否擔任伴娘，Lulu笑說已先替好姐妹「預約」接捧花橋段。（記者胡舜翔攝）

新節目《明星製作公司》中，五人分工擔任導演、企劃與編劇，親自操刀「節目中的節目」。被問到Lulu與陳漢典是否會因夫妻身分在團隊中「意見凌駕全場」，Lulu立刻澄清一切以討論為主，反倒是風田忍不住吐槽楊銘威才是最失控的那一位，連在韓國低溫外景穿皮背心都要向製作單位抗議。對此楊銘威幽默回應：「穿皮背心是疲憊的心。」笑稱那一刻是快樂與痛並存。

橫跨海內外拍攝，也讓團隊情誼迅速升溫。日前赴韓國出外景，面對刺骨低溫，眾人情緒一度潰堤。Lulu 透露，她與曾莞婷曾在韓國街頭相擁而泣，當下完全沒有拍攝，她感性形容曾莞婷就像自己「另一世的姊姊」，能在圈內擁有如此堅定的友誼相當難得。陳漢典在旁也被感動到泛淚，卻不忘補上一句笑說，其實是在負十度低溫、又叫不到車的情況下，「真的忍不住哭了」

