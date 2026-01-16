J人體質扛全場！男星發威「3P」真的成行

各務孝太、余杰恩、蜷川實花、鍾岳軒及初孟軒一起看展。（有意思國際傳媒提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕初孟軒、鍾岳軒、余杰恩及各務孝太主演BL奇幻影集《向流星許願的我們》結緣，在劇組與粉絲間被暱稱為「流星四少」，日前一同現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展，還在現場與蜷川實花本人合影，蜷川實花一看到四人便笑說：「哇！被台灣的可愛男生們包圍了！」

鍾岳軒（左）及初孟軒看展時拍攝《向流星許願的我們》時的浪漫情節。（有意思國際傳媒提供）

四人一起看展，氣氛輕鬆愉快，也讓彼此私下好感情再次成為焦點。鍾岳軒說其實大家私下很想約，只是工作滿檔、時間總是兜不太上，「我們最近一直很想去懶人露營，但每次講完就發現時間對不起來。」他也自認是四人之中比較偏向「J人」的類型，喜歡事先規劃行程，「其他三個比較屬於說走就走派。」他們就是三個P人，鍾岳軒打趣他們是「三P」組 。

余杰恩（左）與各務孝太在展覽浪漫合照。（有意思國際傳媒提供）

談到四人的群組名同樣充滿回憶。鍾岳軒透露群組一開始叫做「流星」，後來又有一個暱稱是「BBL＝Blackskin Boy’s Love」，原因是拍戲期間四個人全都曬得很黑，成了劇組裡的共同記憶，也讓大家每次看到群組名稱都忍不住會心一笑，還笑說他們是既黑皮又happy。各務孝太說：「拍攝時，真的曬太黑了！就連海港附近的外籍移工都以為我是同鄉人，都會跟我講母語。」

