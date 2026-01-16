自由電子報
娛樂 亞洲

中國炫富女星全平台「禁止關注」 網瘋猜3原因

中國女星李湘微博、小紅書、抖音全被禁止關注。（翻攝自微博）中國女星李湘微博、小紅書、抖音全被禁止關注。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕過去曾是湖南衛視力捧的主持人，主持《快樂大本營》、《快樂男聲》和《超級女聲》多檔知名節目的女星李湘，2013年起淡出螢光幕，2023年8月31億更拋出自己要退休的震撼彈。今（16）日傳出她所有的社群帳號全數遭到「禁止關注」，震驚各界。言行屢次引起爭議的她這次微博、小紅書、抖音全被禁，具體違規細節尚未公開，卻引發網路熱烈討論。

中國女星李湘微博、小紅書、抖音全被禁止關注。（翻攝自微博）

李湘除了經常炫富之外，還會帶著女兒「Anglea」王詩齡參與時尚活動，早就已經備受爭議，這次李湘擁有千萬粉絲的帳號全都遭禁止關注，女兒王詩齡未受影響。李湘被視為中國直播帶貨鼻祖，其中微博粉絲高達2456.2萬、抖音粉絲421萬、小紅書追蹤48.7萬，但網友發現她所有社群帳號都已被「限制性措施」並非「封號」。

李湘被視為中國直播帶貨鼻祖，其中微博粉絲高達2456.2萬。（翻攝自微博）

也就是說，過去李湘拍攝的短片仍可瀏覽，但新用戶已經無法關注她的帳號，粉絲認為這種多加社群平台同步採取行動，暗示背後有監管機構介入，她與前夫王岳倫所生的女兒王詩齡則未受影響。

網友瘋猜李湘帳號被禁的原因，認為有3種可能：1、炫富行動：李湘長期過著奢侈生活，可能觸及2025年「清朗行動」，也就是針對炫富、拜金主義等不良價值觀進行整治；2、涉及稅務違規：李湘名下原本有眾多企業，其中14家現已註銷，引起外界懷疑；3、網傳與隱私侵權事件有關，但實際狀況如何，尚未獲得證實。

李湘（右）和導演前夫王岳倫於2021年底宣布離婚。（翻攝自微博）李湘（右）和導演前夫王岳倫於2021年底宣布離婚。（翻攝自微博）

李湘和前夫王岳倫於2021年11月30日凌晨透過微博發文，表示兩人因長期性格不合，多年感情破裂，故於2021年7月和平分手，女兒王詩齡由兩人共同撫養，對兩人12年婚姻終生難忘。這次李湘多個社群帳號被禁止關注，小紅書表示會記錄相關情況，進行核實處理；抖音則表示無法查詢他人帳號被禁止關注的舉體原因；微博方面則顯示「該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注」。

