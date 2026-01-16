《沙丘3》同日尬《復仇者聯盟5》 小勞勃挺甜茶不忘虧「到時再看還是不是朋友」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「甜茶」提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》持續為獎季宣傳聲勢，近日在一場由奧斯卡得主小勞勃道尼主持的映後QA中獲得強力助攻。不過由於兩人主演的大片《復仇者聯盟：末日崛起》將和《沙丘：第三部》（暫譯）於今年底同日上映，小勞勃也笑說「到時候我們還是不是朋友，就再看看了！」

小勞勃道尼（左）年底對打提摩西夏勒梅，笑說到時再看還是不是朋友。（翻攝自小勞勃道尼IG）

活動上小勞勃不僅對提摩西讚譽有加，甚至直言30歲的他已是「影壇偉大人物之一」。60歲的他說自己比他大一倍，「當我30歲時，正和諾曼傑威森合作拍一部片，叫《我心屬於你》，和瑪莉莎托梅一起，在阿瑪菲海岸某個地方。我跑去跟諾曼說『諾曼，我覺得自己是影壇偉大人物之一，我想聽你告訴我，你是否同意。』」

請繼續往下閱讀...

小勞勃說當時傑威森看著他，好像他瘋了一樣，然後說：「道尼先生，這還有待觀察。」說到這，他表示想在上帝與現場所有觀眾面前對提摩西說，「從《橫衝直闖》開始，這件事已經不再是『有待觀察』了。讓我們為提摩西夏勒梅喝采吧！」引來熱烈掌聲。

小勞勃道尼（右）出席《橫衝直闖》放映，力挺提摩西夏勒梅。（翻攝自小勞勃道尼IG）

隨著《橫衝直闖》的獎季接近尾聲，提摩西今年稍晚將展開丹尼維勒納夫執導的《沙丘：第三部》宣傳行程。該片定於12月18日在北美上映（台灣目前則同為12月16日），與小勞勃主演的第5部「復仇者聯盟」電影《復仇者聯盟：末日崛起》同日登場。

小勞勃當天出席活動也穿著「末日博士」的衣服，在現場笑說：「我們兩個的電影都在12月18日上映，所以我們決定幫它取個名字……我們在想，就叫『沙丘末日』（Dunesday）吧。到時候我們還是不是朋友，就再看看了。」其實外國網友早在去年就曾想到這個名字，這下也算是經過「末日博士」（小勞勃道尼飾演）本人認證了。

註：影迷看好兩部片會宛如2023年的《Barbie芭比》和《奧本海默》同時上映掀起的「芭本海默」（Barbenheimer）盛況，所以將《沙丘：第三部》和《復仇者聯盟：末日崛起》同時上映取名為「Dunesday」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法