自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《沙丘3》同日尬《復仇者聯盟5》 小勞勃挺甜茶不忘虧「到時再看還是不是朋友」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「甜茶」提摩西夏勒梅主演的《橫衝直闖》持續為獎季宣傳聲勢，近日在一場由奧斯卡得主小勞勃道尼主持的映後QA中獲得強力助攻。不過由於兩人主演的大片《復仇者聯盟：末日崛起》將和《沙丘：第三部》（暫譯）於今年底同日上映，小勞勃也笑說「到時候我們還是不是朋友，就再看看了！」

小勞勃道尼（左）年底對打提摩西夏勒梅，笑說到時再看還是不是朋友。（翻攝自小勞勃道尼IG）小勞勃道尼（左）年底對打提摩西夏勒梅，笑說到時再看還是不是朋友。（翻攝自小勞勃道尼IG）

活動上小勞勃不僅對提摩西讚譽有加，甚至直言30歲的他已是「影壇偉大人物之一」。60歲的他說自己比他大一倍，「當我30歲時，正和諾曼傑威森合作拍一部片，叫《我心屬於你》，和瑪莉莎托梅一起，在阿瑪菲海岸某個地方。我跑去跟諾曼說『諾曼，我覺得自己是影壇偉大人物之一，我想聽你告訴我，你是否同意。』」

小勞勃說當時傑威森看著他，好像他瘋了一樣，然後說：「道尼先生，這還有待觀察。」說到這，他表示想在上帝與現場所有觀眾面前對提摩西說，「從《橫衝直闖》開始，這件事已經不再是『有待觀察』了。讓我們為提摩西夏勒梅喝采吧！」引來熱烈掌聲。

小勞勃道尼（右）出席《橫衝直闖》放映，力挺提摩西夏勒梅。（翻攝自小勞勃道尼IG）小勞勃道尼（右）出席《橫衝直闖》放映，力挺提摩西夏勒梅。（翻攝自小勞勃道尼IG）

隨著《橫衝直闖》的獎季接近尾聲，提摩西今年稍晚將展開丹尼維勒納夫執導的《沙丘：第三部》宣傳行程。該片定於12月18日在北美上映（台灣目前則同為12月16日），與小勞勃主演的第5部「復仇者聯盟」電影《復仇者聯盟：末日崛起》同日登場。

小勞勃當天出席活動也穿著「末日博士」的衣服，在現場笑說：「我們兩個的電影都在12月18日上映，所以我們決定幫它取個名字……我們在想，就叫『沙丘末日』（Dunesday）吧。到時候我們還是不是朋友，就再看看了。」其實外國網友早在去年就曾想到這個名字，這下也算是經過「末日博士」（小勞勃道尼飾演）本人認證了。

註：影迷看好兩部片會宛如2023年的《Barbie芭比》和《奧本海默》同時上映掀起的「芭本海默」（Barbenheimer）盛況，所以將《沙丘：第三部》和《復仇者聯盟：末日崛起》同時上映取名為「Dunesday」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中