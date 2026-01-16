自由電子報
娛樂 最新消息

況明潔「童年禁果」大公開 燒酒螺、糖葫蘆全上榜

〔記者李紹綾／台北報導〕況明潔昨（16日）在臉書分享一段童年回憶，意外掀起網友共鳴。她透露，小時候媽媽嚴格限制她吃燒酒螺和糖葫蘆，甚至連糖的種類都有限制，這些「禁止品」如今卻成了她最無法抗拒的美食。

況明潔喜愛糖葫蘆外層脆脆的糖漿。（翻攝自臉書）況明潔喜愛糖葫蘆外層脆脆的糖漿。（翻攝自臉書）

況明潔提到，小時候媽媽不准她吃燒酒螺，但長大後只要一看到，她就會忍不住買來吃，「糖葫蘆也是，小時候很愛吃糖葫蘆的外面那一層包裹著脆脆的糖漿，但裡面那個酸澀的山楂果子我就不喜歡吃，後來媽媽就不買給我吃」，這段話讓不少網友忍不住回想自己童年的「被禁止美食清單」。

況明潔喜愛糖葫蘆外層脆脆的糖漿。（翻攝自臉書）

況明潔笑稱，現在市面上的糖葫蘆大多改成番茄或草莓，只要一看到她就買一個，「小玲姐平常不吃甜食的，但糖葫蘆現在真的也很少看見，只要一看到也會忍不住買一個來吃，那是一種小時候得不到但又有幸福感的滋味」。

況明潔甚至回憶起自己偷吃糖的歷史，她先是笑問：「有人偷吃過方糖嗎？」之後秒自招：「我還偷吃過黃砂糖，冰糖也偷吃過。」網友也留言分享自己的「童年禁果」，從燒酒螺到糖葫蘆、從方糖到冰糖，甚至還有阿嬤的冰，彷彿集體回到童年無憂無慮的時光。

