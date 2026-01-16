自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

72歲陳盈潔腎衰敗血屢傳死訊 保外就醫2年「最新病況曝光」

72歲陳盈潔保外就醫至今2年，好友許常德透露她目前的病況。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）72歲陳盈潔保外就醫至今2年，好友許常德透露她目前的病況。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今已逾2年，期間數度被誤傳死訊，健康狀況始終牽動外界關注。長年協助陳盈潔的音樂人好友許常德今（16日）再對外透露近況，強調她目前仍在醫療與看護團隊細心照料下持續治療中。

許常德表示，近日接到照顧陳盈潔2年多的看護來電，對方首次請假且已事先安排替代人手，強調一切照護不會中斷，不過更讓他動容的是，看護轉述陳盈潔前1天仍提到「很想念阿德老師」，讓他坦言自己其實已大半年未前往探視，並非疏離，而是內心對她狀態變化的複雜情緒，連陳盈潔的姊姊也能理解這份心情。

談到照護歷程，許常德透露看護從原本不認識陳盈潔，到這2年多來視她如家人，24小時陪伴幾乎未曾請假，甚至多次表示即使沒有費用也願意繼續照顧。他也轉述，看護特別提到主治醫師與醫療團隊的付出，在超載的工作量下，仍以溫柔而堅定的態度面對病人，這樣的醫病互動，連主治醫師都坦言是多年來少見，且深受感動的經驗。

許常德感性分享，這2年間無論走到哪個城市工作，總有人主動關心詢問「陳姐好嗎？」他選擇輕輕點頭、不多作說明，因為這份溫暖並非屬於某一個人，而是所有參與者共同撐起的力量。他直言，陳盈潔真實的人生也成為創作養分，促成他與荒山亮合作完成《人生人生人生》，並期待由「黑色炫風」郭婷筠詮釋的版本誕生，「沒有陳姐，這首歌沒有機會誕生」，也為這段漫長的守護歷程留下另一種見證。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中