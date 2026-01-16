72歲陳盈潔腎衰敗血屢傳死訊 保外就醫2年「最新病況曝光」

72歲陳盈潔保外就醫至今2年，好友許常德透露她目前的病況。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今已逾2年，期間數度被誤傳死訊，健康狀況始終牽動外界關注。長年協助陳盈潔的音樂人好友許常德今（16日）再對外透露近況，強調她目前仍在醫療與看護團隊細心照料下持續治療中。

許常德表示，近日接到照顧陳盈潔2年多的看護來電，對方首次請假且已事先安排替代人手，強調一切照護不會中斷，不過更讓他動容的是，看護轉述陳盈潔前1天仍提到「很想念阿德老師」，讓他坦言自己其實已大半年未前往探視，並非疏離，而是內心對她狀態變化的複雜情緒，連陳盈潔的姊姊也能理解這份心情。

談到照護歷程，許常德透露看護從原本不認識陳盈潔，到這2年多來視她如家人，24小時陪伴幾乎未曾請假，甚至多次表示即使沒有費用也願意繼續照顧。他也轉述，看護特別提到主治醫師與醫療團隊的付出，在超載的工作量下，仍以溫柔而堅定的態度面對病人，這樣的醫病互動，連主治醫師都坦言是多年來少見，且深受感動的經驗。

許常德感性分享，這2年間無論走到哪個城市工作，總有人主動關心詢問「陳姐好嗎？」他選擇輕輕點頭、不多作說明，因為這份溫暖並非屬於某一個人，而是所有參與者共同撐起的力量。他直言，陳盈潔真實的人生也成為創作養分，促成他與荒山亮合作完成《人生人生人生》，並期待由「黑色炫風」郭婷筠詮釋的版本誕生，「沒有陳姐，這首歌沒有機會誕生」，也為這段漫長的守護歷程留下另一種見證。

