一團有6個日本人！男團NEXZ澳門場急喊卡 公司曝「有突發狀況」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕JYP新世代男子團體NEXZ月初才來台表演，為粉絲留下深刻印象。明天（17日）他們就要在澳門連唱兩天，結果今天卻宣布取消，突如其來消息讓粉絲實在措手不及。

NEXZ由YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA組成。（資料照，藝尚提供）

NEXZ總共有7名成員，當中有6名日本人，SO GEON雖然是日本出生，不過是韓國國籍。只是明天就要在澳門表演了，結果NEXZ的官方微博在今年上午9點才公告，宣布取消演出，「我司與主辦方為確保本次演唱會順利舉辦，已盡最大努力推進各項籌備工作，但因突發意外狀況，已無法按原定計畫舉行演出。」公告中向、觀眾致歉，並將開放全額退款。

JYP宣布取消NEXZ兩天在澳門的演出。（翻攝自微博）

他們近年來氣勢很強，去年跟師兄師姐參加《出差15夜》還獲得好評，這次因故無法前去澳門表演，令粉絲相當遺憾。網友紛紛表示，「那麼多粉絲提前定機酒準備一堆東西，你來賠嗎？」、「突發啥了？別的團怎麼沒突發」、「既然知道可能會有問題，為什麼不早點發通知？」、「第一天知道他們是日本人嗎我請問？」

不少網友推測，這與之前日本首相高市早苗提出「台灣有事說」依然有關，只是沒想到甚至擴及到澳門，先前日本聲優歌手水樹奈奈日前也宣布取消3月在中國上海的演唱會，爭議持續延燒。

