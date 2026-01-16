自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一團有6個日本人！男團NEXZ澳門場急喊卡 公司曝「有突發狀況」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕JYP新世代男子團體NEXZ月初才來台表演，為粉絲留下深刻印象。明天（17日）他們就要在澳門連唱兩天，結果今天卻宣布取消，突如其來消息讓粉絲實在措手不及。

NEXZ由YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA組成。（資料照，藝尚提供）NEXZ由YU（左起）、HARU、SO GEON、TOMOYA、YUKI、HYUI、SEITA組成。（資料照，藝尚提供）

NEXZ總共有7名成員，當中有6名日本人，SO GEON雖然是日本出生，不過是韓國國籍。只是明天就要在澳門表演了，結果NEXZ的官方微博在今年上午9點才公告，宣布取消演出，「我司與主辦方為確保本次演唱會順利舉辦，已盡最大努力推進各項籌備工作，但因突發意外狀況，已無法按原定計畫舉行演出。」公告中向、觀眾致歉，並將開放全額退款。

JYP宣布取消NEXZ兩天在澳門的演出。（翻攝自微博）JYP宣布取消NEXZ兩天在澳門的演出。（翻攝自微博）

他們近年來氣勢很強，去年跟師兄師姐參加《出差15夜》還獲得好評，這次因故無法前去澳門表演，令粉絲相當遺憾。網友紛紛表示，「那麼多粉絲提前定機酒準備一堆東西，你來賠嗎？」、「突發啥了？別的團怎麼沒突發」、「既然知道可能會有問題，為什麼不早點發通知？」、「第一天知道他們是日本人嗎我請問？」

不少網友推測，這與之前日本首相高市早苗提出「台灣有事說」依然有關，只是沒想到甚至擴及到澳門，先前日本聲優歌手水樹奈奈日前也宣布取消3月在中國上海的演唱會，爭議持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中