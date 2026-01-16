GFRIEND YUJU寶島開唱 喊喜歡台北高雄：珍奶最好喝

YUJU。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Billboard Live TAIPEI （簡稱 BBLTP）將舉行韓國女團GFRIEND成員YUJU的專場，開賣就秒殺，高人氣可見一斑。

女團GFRIEND成員YUJU多次來台演出，也曾以選秀節目導師的身份造訪台灣，這次將於2月27日在 Billboard Live TAIPEI舉辦台灣首次個人專場演出，讓她直呼「迫不及待」，並預告除了個人作品外，也會準備翻唱歌曲獻給現場觀眾。聊到台灣感性，YUJU坦言非常喜歡台北與高雄，特別點名台灣的食物相當美味，尤其是甜點，她笑說：「在台灣喝到的珍珠奶茶，是我喝過最好喝的。」，

請繼續往下閱讀...

Damons year。（Billboard Live TAIPEI提供）

DAMONS YEAR將於1月30日演出，這是他第三次來台灣。第一次來台是為了拍攝底片照片而旅行，他也透露自己相當喜歡台灣樂團Easy Weeds（溫室雜草） 的音樂，開車時經常聆聽。這次他將帶著新專輯《CORPUS 0》與歌迷見面，若有機會，希望能造訪台南一帶的海邊，甚至許願未來能站上「浪人祭」舞台，感受充滿台灣感性的音樂與風景。

HANRORO。（Billboard Live TAIPEI提供）

2024年曾因金曲音樂節舞台來過台灣的HANRORO，對那段短暫卻深刻的台灣時光留下美好回憶。對於1月31日受邀登上Billboard Live TAIPEI，她直言感到非常幸福，並透露將編排相對沉穩、嚴謹的歌單，與觀眾分享專屬於HANRORO的青春與療癒篇章。去年擔任Coldplay韓國演唱會的開演嘉賓後，HANRORO近期也登上韓國年末歌謠祭的舞台。她日前於韓國觀賞金唱片頒獎典禮時，對台北大巨蛋舞台相當感興趣，並期許未來能獨自站上五萬人的大型舞台。

GEMINI。（Billboard Live TAIPEI提供）

擁有情緒濃度極高聲音語言的GEMINI，將於2月6日首度來台演出。他預告將以過往發表的作品為主，營造親切、輕鬆的現場氛圍，同時也會帶來新歌，邀請歌迷一同期待。他也分享自己從小就很喜歡吉卜力動畫《神隱少女》，曾聽聞電影中出現的城鎮靈感來自台灣九份，這次來台若時間允許，希望能親自走訪九份一探究竟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法