人生好難！金曲歌后自招翻車 想把蟲吃下肚

鄭宜農〈小小的專場〉祭出限定歌單寵粉。（Fantimate 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后鄭宜農日前舉辦「小小的專場」與粉絲零距離交流，將個唱打造成「私密心事分享趴」，以「邊唱邊說」方式道出成長心境，展現這幾年累積的即興演說功力與歌迷暢聊交心，徹底顛覆大家對她「文青系歌后」的既定印象。

這次的專場為粉絲會員俱樂部「Space N」打造，鄭宜農唱到19歲入行的創作《別忘了你自己》，感慨說「覺得當年想法過於單純而一度不敢再唱這首歌，如今用更成熟的狀態重新擁抱那個不完美的自己」，並形容這些年的轉變就像「蛇脫皮」，「我每隔一段時間就會想把過去徹底抹除，用更新更好的自己面對未來」。

鄭宜農許下願望要「變成好笑的人」。（Fantimate 提供）

她曾許願「變成好笑的人」，難忘在高雄場演出時，曾因妙語如珠逗樂全場。不過她原本想延續高雄場歡樂場面，卻在台北場講笑話「翻車」，甚至發生「蟲蟲驚魂記」，在演唱《人生很難》，有隻小飛蟲停在麥克風正中央，她深怕蟲飛進嘴裡，又想把歌唱好，內心竟閃過「乾脆吃下去好了」的念頭，成為歌迷瘋傳的爆笑橋段。

粉絲會員俱樂部「Space N」成立第3年，鄭宜農除舉辦線下演出與歌迷近距離互動，每年更出刊1本限定會員刊物，2026最新版可說是解析鄭宜農的「百科全書」，她更大讚是「有史以來最好看的一期」，團隊笑說：「照這個進化速度，明年刊物可能會演變成『辭海等級』！」

