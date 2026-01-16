田中馬拉松「遞水正妹」竟是任容萱！超甜嗓音喊「Ice Water」融化跑者

〔記者傅茗渝／台北報導〕《嗨！營業中》全新一季續創話題，繼上週挺進大甲媽祖再臨田中的兩千份平安餐艱難任務後，本週原班人馬再次現身彰化，參與當地年度盛事「田中馬拉松」。姚元浩、「鬼鬼」吳映潔、莎莎、白安與任容萱全員出動，在集結1.6萬人的賽事中，化身最強補給員。

左起莎莎、鬼鬼、白安、任容萱化身田中馬拉松補給站最強應援 。（好看娛樂提供）

面對16,900名跑者的巨大挑戰，夥伴們在補給站準備了甜點、香蕉、糖葫蘆等豐盛物資。為了讓選手在分秒必爭的賽程中補足體力，鬼鬼與莎莎徹底展現「過動」級的熱忱，不僅對著人龍大喊：「要不要吃糖葫蘆？」 甚至乾脆跟著選手一路陪跑，只為推銷夥伴們精心製作的能量甜點。超高強度的勞動讓莎莎忍不住笑稱：「我覺得我好像跑了半馬的感覺」。

除了補給體力，夥伴們也展現了細膩的觀察力。任容萱現場流利地以英文 「Ice Water」 引導外籍與本地選手領取冰水降溫。而身為資深馬拉松愛好者的姚元浩，深知跑者追求速度時的節奏，他感性表示：「非常理解選手們分秒必爭、喝完水杯隨手一丟的『帥氣感』，這是運動家精神的體現。」為了守護這份帥氣並確保選手安全，姚元浩帶領夥伴們在補給站周圍快手撿拾掉落的水杯與殘渣，確保賽道暢通無阻。

《嗨！營業中》熱情應援補充能量左起任容萱、鬼鬼。（好看娛樂提供）

隨著賽事進入高峰，大廚姚元浩發揮指揮官本色，帶領大家迎戰排山倒海而來的參賽隊伍。現場不少選手見到鬼鬼與莎莎，興奮地在比賽途中停下腳步要求合照，讓補給站瞬間變成小型粉絲見面會。驚喜不僅止於白天，當晚「選手之夜」田中音樂節盛大登場，歌手白安在台上獻唱時，姚元浩、鬼鬼與莎莎無預警「亂入」舞台，與白安驚喜合唱，將現場氣氛推向最高峰，為這次馬拉松任務劃下完美句點。

