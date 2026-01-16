趙娟週加盟新經紀公司！才結束2S合約最新去向曝光

韓籍女神趙娟週正式加盟「OG Entertainment 元老娛樂」。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2024年強勢襲台、擁有「棒籃雙棲」超高人氣的韓籍女神趙娟週，原經紀公司2S SPOTAINMENT先前才發聲明證實，雙方因趙娟週的健康考量，合約已於 2025 年底畫下句點；沒想到時隔僅半個月，趙娟週今（16日）無預警投下震撼彈，正式宣布加盟「OG Entertainment 元老娛樂」

先前2S SPOTAINMENT的聲明指出，趙娟週因健康因素，曾於2025年8月提出冬季希望以休息為主的訴求，雙方在合約於2025年12月31日期滿後，選擇尊重其意願不再續約。當時不少粉絲對女神的健康狀況感到憂心。

趙娟週向粉絲報喜，表示已與元老娛樂達成共識，期待未來攜手創造更多成果。（翻攝自IG）

然而，休息時間似乎比預期來得短。趙娟週今日親自在IG向粉絲報喜，透露自己已與元老娛樂達成共識，並感性表示：「懷著喜悅的心情，正式向大家宣布展開合作，未來將一同創造更多美好的成果。」趙娟週新加盟的「元老娛樂」創立於2022年，旗下已有同樣隸屬統一獅Uni Girls的中韓混血成員孔彩熙。隨著趙娟週的加入，兩人有望在職棒場上合體應援，為球隊帶來更高話題度。

