自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

i-dle首組大巨蛋開唱女團！三階段售票、10種票價一次看

i-dle將成為首組在大巨蛋舉行專場的韓國女團。（KKLIVE、CUBE提供）i-dle將成為首組在大巨蛋舉行專場的韓國女團。（KKLIVE、CUBE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle於日前宣布開啟第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，海外首站將於3月7日來到臺北大巨蛋，今天（16日）宣布售票資訊，演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

i-dle將在3月7日來台開唱。（KKLIVE、CUBE提供）i-dle將在3月7日來台開唱。（KKLIVE、CUBE提供）

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給臺北，並陸陸續續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地與全球的NEVERLAND（粉絲名）見面。2024年i-dle就曾登上小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今i-dle確定於3月7日站上臺北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上臺北大巨蛋的女子團體。

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》門票分為VIP區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。

i-dle票價圖。（KKLIVE、CUBE提供）i-dle票價圖。（KKLIVE、CUBE提供）

門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於1月16日中午12:00至1月19 日中午 12:00 止登記購票，1月24日18:00到22:00止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10:00起至13:59止，最終才於2月1日14:30起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中