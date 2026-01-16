i-dle首組大巨蛋開唱女團！三階段售票、10種票價一次看

i-dle將成為首組在大巨蛋舉行專場的韓國女團。（KKLIVE、CUBE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle於日前宣布開啟第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，海外首站將於3月7日來到臺北大巨蛋，今天（16日）宣布售票資訊，演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

i-dle將在3月7日來台開唱。（KKLIVE、CUBE提供）

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給臺北，並陸陸續續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地與全球的NEVERLAND（粉絲名）見面。2024年i-dle就曾登上小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今i-dle確定於3月7日站上臺北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上臺北大巨蛋的女子團體。

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》門票分為VIP區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。

i-dle票價圖。（KKLIVE、CUBE提供）

門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可於1月16日中午12:00至1月19 日中午 12:00 止登記購票，1月24日18:00到22:00止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10:00起至13:59止，最終才於2月1日14:30起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

