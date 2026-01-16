自由電子報
娛樂 最新消息

松嶋菜菜子甜曝25年婚姻日常 最常問反町隆史：幾點回家？

松嶋菜菜子、反町隆史因合作《麻辣教師GTO》結緣。（friDay影音提供）松嶋菜菜子、反町隆史因合作《麻辣教師GTO》結緣。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本明星夫妻松嶋菜菜子、反町隆史結婚25年，兩人在2026年冬季檔分別主演新劇，被問到夫妻之間私下都聊些什麼時，松嶋笑說，兩人的對話多半只是「今天會不會比較晚回來？會到幾點？」這類行程上的工作聯絡，她也補充，平時還會聊到晚餐能不能在家吃，最後互相說一句「彼此一起加油吧」，分享了夫妻之間自然又親密的相處日常。

反町隆史、大森南朋及津田健次郎演出《Ramune Monkey》，松嶋菜菜子則是為日劇《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相，這也是她暌違將近10年再次主演電視劇，她表示過去就曾依角色需求調整造型，因此對剪短頭髮並不排斥，這次更是出於自身的角色想像主動提出建議。

松嶋菜菜子為《米之女：國稅局資料調查課》剪短髮。（friDay影音提供）松嶋菜菜子為《米之女：國稅局資料調查課》剪短髮。（friDay影音提供）

松嶋菜菜子透露，因為希望塑造一名行動敏捷、工作至上的人物，在思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」時，自然而然就聯想到短髮，認為最能呼應角色的生活節奏與工作狀態。《米之女：國稅局資料調查課》於friDay影音上架。

