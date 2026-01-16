台灣部員集合！動漫歌姬May’n開唱 20週年降臨寶島

May’n。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本實力派動漫歌姬May’n將於5月10日登陸新莊Zepp New Taipei，舉行May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」in Taipei。這場演出不僅是20週年紀念巡演的重要一站，更是May’n向多年來支持她的台灣「部員」（粉絲名）們傳遞感謝心聲的最佳舞台。

自2024年6月啟動「Road to 20th Anniversary」以來，May’n投入了整整兩年的時間，用心準備這場橫跨二十載的音樂盛宴。May’n感性地表示：「這兩年我一直在傳遞謝意，唱了好多好多的歌，真的是充滿了無數次『人生中最棒！』的瞬間。」

對於May’n而言，現場演出（演唱會，她暱稱為「ライ部 / 部活」）永遠是她最珍視的歸宿。隨著20週年即將在2026年5月31日劃下完美句點，她熱情宣誓：「直到最後一刻，我都要在最愛的舞台上跟你們玩個痛快！多彩繽紛且貪心地，在May’n Space裡，聽我唱歌吧！」演出票券將於1月25日（日）上午11:00正式在Ticket Plus遠大售票系統開賣。

