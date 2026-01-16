自由電子報
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》持續奪冠刷新單日票房 全台今破5000萬

《陽光女子合唱團》持續蟬聯全台票房冠軍。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》持續蟬聯全台票房冠軍。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房再創新高！昨天（15日）刷新上映以來最高單日票房成績，以破640萬的好成績穩坐全台票房冠軍，全台票房已突破4800萬！

該片由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

威秀影城因應《陽光女子合唱團》催淚功力，提供紙巾讓觀眾安心哭爆。（翻攝自臉書）威秀影城因應《陽光女子合唱團》催淚功力，提供紙巾讓觀眾安心哭爆。（翻攝自臉書）

電影從本週一（12日）起已連續四天拿下單日全台票房及觀影人次雙冠軍，在好口碑持續發酵之下，票房一天比一天更高！從週一387萬、週二453萬、週三556萬，昨天更再創單日票房新高，票房甚至勝過首週末（1月2至4日）成績，今天（16日）衝破5000萬已無懸念。

由於電影讓觀眾哭爆，戲院除了因應觀眾需求開始增加放映場次，還追加附紙巾的「大哭一場」場次，讓觀眾可以盡情哭！威秀影城更貼心祭出「安心哭爆」安排，不僅廳口備有「拭淚面紙」供觀眾取用，片尾更將延後亮燈時間讓觀眾好好修復情緒、好好補妝，也提醒大家「提前離場請留意腳步！」

此外，主要演員也將持續出席映後活動，還有掃街活動，出席藝人及場次還有活動資訊請洽官方社群平台公告。《陽光女子合唱團》全台熱映中。

