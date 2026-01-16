自由電子報
娛樂 最新消息

黑粉逼瘋當紅偶像？傅孟柏新戲一開場就出事...真相不單純

傅孟柏在《那些你不知道的我》站在天台高樓邊緣。（樂波時代提供）傅孟柏在《那些你不知道的我》站在天台高樓邊緣。（樂波時代提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹、蔡昌憲、林佳辰主演的影集《那些你不知道的我》今（16日）公開終極預告，傅孟柏一句：「你根本不知道我經歷了什麼，我不能夠再失敗了。」瞬間點燃網友好奇心，紛紛追問：「他到底經歷了什麼？」

傅孟柏在《那些你不知道的我》飾演關鍵角色，揭開劇中奇幻設定。（樂波時代提供）傅孟柏在《那些你不知道的我》飾演關鍵角色，揭開劇中奇幻設定。（樂波時代提供）

影集以「當紅偶像遭黑粉威脅、甚至捲入刑事指控」作為開場，傅孟柏冒險站上高樓天台邊緣，搭配他親自配音的懸疑旁白：「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠？」以及「如果你有兩小時時限，變成你想了解的他、下載他的記憶，這樣你就可以百分百的了解他⋯⋯」奇幻、神秘又超現實的氛圍，讓觀眾瞬間入戲。

傅孟柏在《那些你不知道的我》飾演關鍵角色，揭開劇中奇幻設定。（樂波時代提供）傅孟柏在《那些你不知道的我》飾演關鍵角色，揭開劇中奇幻設定。（樂波時代提供）

傅孟柏的旁白不只替整部作品定調，也暗示他在劇中的關鍵地位。去年他在《回魂計》與鍾欣凌演出扭曲母子關係令人印象深刻，這回在《那些你不知道的我》又被劇中母親質疑：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」導演安竹間直言：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」究竟是什麼樣的「武器」，能讓人徹底掌握另一個人，卻又必須付出失去最重要記憶的代價，成為全劇最大謎團。

林佳辰在《那些你不知道的我》的演出令粉絲心疼，表情包在網路上瘋傳。（樂波時代提供）林佳辰在《那些你不知道的我》的演出令粉絲心疼，表情包在網路上瘋傳。（樂波時代提供）

林佳辰在《那些你不知道的我》的演出令粉絲心疼，表情包在網路上瘋傳。（樂波時代提供）林佳辰在《那些你不知道的我》的演出令粉絲心疼，表情包在網路上瘋傳。（樂波時代提供）

前導預告釋出後，擔任特別主演的男團Ozone主唱林佳辰的表現也在Threads掀起討論，轉發數瞬間破萬。網友直呼：「感覺好可怕，有多可怕就有多期待」、「竟然演反派？從變態到歇斯底里，短短幾個畫面就起雞皮疙瘩」、「等了三年多，終於等到他的戲劇作品」。林佳辰在預告中怒吼的「不要管我」，更被網友製成各種梗圖、表情包；終極預告裡，他的情緒再度失控，撕心裂肺喊出：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」

邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演遭黑粉威脅的女偶像。（樂波時代提供）邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演遭黑粉威脅的女偶像。（樂波時代提供）

吳念軒在《那些你不知道的我》飾演帥氣警探。（樂波時代提供）吳念軒在《那些你不知道的我》飾演帥氣警探。（樂波時代提供）

《那些你不知道的我》劇情橫跨死亡凶殺、校園霸凌與人性探問，懸疑節奏緊湊。雷嘉汭、姜典飾演AI公司實習菜鳥，卻在警方辦案過程中，意外揭開她曾就讀霸凌事件頻傳的女校過往；吳念軒飾演追查案件的刑警，與邱偲琹飾演的當紅偶像之間，似乎也藏著曖昧關係。金鐘新人姜典再度展現情緒爆發力，淚訴「我怕我再也想不起來愛的感覺是什麼」，全劇集結8位金鐘、金馬、北影得獎與入圍演員同台飆戲，張力十足。

邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演遭黑粉威脅的女偶像。（樂波時代提供）邱偲琹在《那些你不知道的我》飾演遭黑粉威脅的女偶像。（樂波時代提供）

姜典（左）、傅孟柏（右）在《那些你不知道的我》有精彩對手戲。（樂波時代提供）姜典（左）、傅孟柏（右）在《那些你不知道的我》有精彩對手戲。（樂波時代提供）

《那些你不知道的我》透過青春、偶像與情感包裝，拋出關於真相與人性的殘酷提問。演出陣容包括傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹、蔡昌憲、林佳辰；宣傳曲《不想忘的是…》由曾沛慈獻唱，主題曲《那些你不知道的我》則由金曲歌后彭佳慧演唱，1月30日起於LINE TV及MyVideo播出。

姜典在《那些你不知道的我》演出崩潰狀態。（樂波時代提供）姜典在《那些你不知道的我》演出崩潰狀態。（樂波時代提供）

項婕如在《那些你不知道的我》以女學生裝扮登場。（樂波時代提供）項婕如在《那些你不知道的我》以女學生裝扮登場。（樂波時代提供）

雷嘉汭在《那些你不知道的我》身分遭受懷疑。（樂波時代提供）雷嘉汭在《那些你不知道的我》身分遭受懷疑。（樂波時代提供）

